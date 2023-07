Découvertes, échanges et sécurité : PlayDogs, l'application qui facilite et révolutionne les promenades canines

Bons plans promenades, échanges, rencontres, sécurité… L’application PlayDogs offre tout cela à la fois aux propriétaires canins sur une seule et même plateforme. En constante évolution, ce service pensé par un duo d’amoureux des chiens est désormais disponible dans sa nouvelle version.

Plus de 130 000 utilisateurs, plus de 17 000 lieux référencés en France et dans une douzaine de pays. Ces chiffres caractérisent PlayDogs, qui est devenue bien plus qu’une application ; il s’agit aujourd’hui d’une véritable communauté.

Reposant sur la collaboration et la participation active des utilisateurs, PlayDogs propose plusieurs fonctionnalités utiles et pratiques pour les propriétaires canins : découverte de lieux accessibles aux chiens, rencontres avec d’autres canidés et leurs maîtres, prévention des dangers lors des promenades.

Lieux dog-friendly

Il n’est pas toujours simple d’identifier les lieux où les chiens sont acceptés. La tâche est désormais bien plus facile grâce à PlayDogs, qui indique les circuits de promenades, les parcs, les plages, les restaurants et les loisirs accessibles à nos amis à 4 pattes.

Les recommandations et avis postés par les autres utilisateurs aident à identifier rapidement les bons plans balades et activités canines autour de chez soi.



PlayDogs / Facebook

Rencontres et entraide

À la recherche d’autres propriétaires de chiens dans la région pour faire connaissance et organiser des sorties conviviales ? PlayDogs est l’outil parfait pour cela. L’application rapproche les maîtres qui peuvent ainsi échanger expériences et conseils, tout en permettant à leurs compagnons poilus de passer du temps ensemble et de renforcer leur socialisation.

La plateforme offre la possibilité de créer des groupes et des évènements en toute simplicité. Les avis, indications et commentaires qui y sont partagés par les utilisateurs contribuent à constituer une communauté dynamique et engagée.

Sécurité des chiens

Certains lieux de promenade comportent des dangers cachés. Entre terrains accidentés, plans et cours d’eau à risque (cyanobactéries…), présence d’épillets ou encore de chenilles processionnaires, ces endroits sont à éviter à tout prix pour préserver la sécurité et la santé des chiens.

Sur PlayDogs, les utilisateurs signalent les zones dangereuses pour que les autres possesseurs de toutous sachent qu’ils ne doivent pas les y emmener.

De concurrents à co-fondateurs

Jennifer et Mike, les co-fondateurs de PlayDogs, étaient d’anciens concurrents ayant compris qu’ils gagneraient à joindre leurs compétences et à mettre en commun leur passion pour les chiens afin de créer cette solution innovante et pratique.

PlayDogs rassemble ce que proposent différentes plateformes, constituant ainsi un espace complet pour les propriétaires canins. L’application continue d’évoluer pour améliorer ses services ; sa nouvelle version est téléchargeable gratuitement sur l’App Store et Google Play.

Elle comprend « La Meute », abonnement grâce auquel on peut profiter des offres des partenaires de PlayDogs et de fonctionnalités premium, dont un mode hors ligne.

L’équipe de PlayDogs ne compte pas s’arrêter là. Prochaine étape : la participation de professionnels.

Plus d’infos sur play-dogs.com.