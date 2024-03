Godzilla, un adorable Yorkshire, est le meilleur des grands frères pour sa petite sœur humaine (vidéo)

Godzilla (ou Zilla pour les intimes) est un adorable Yorkshire Terrier qui vit en Californie (États-Unis) avec ses parents bien-aimés. Quand sa maman a accueilli son premier enfant humain, celle-ci ne savait pas trop comment le petit toutou allait réagir. La jeune femme a très vite été rassurée !

© @zillatheyorkie / TikTok

Un grand frère protecteur

Dans une vidéo TikTok postée le 4 mars dernier, la maîtresse de Godzilla partage avec enthousiasme quelques images de la relation spéciale qui s’est liée entre le Yorkshire et sa petite fille.

© @zillatheyorkie / TikTok

Dans cette publication, on se rend compte que Zilla prend son rôle de grand frère très à cœur. En plus d’être un douillet partenaire de sieste, le chien veille sur la petite fille en toutes circonstances.

© @zillatheyorkie / TikTok

Il lui apporte aussi ses jouets, il fait tout pour garder son lit au chaud et lui fait des bisous affectueux. De même, si leur maman s’absente de la pièce, le toutou reste auprès de la petite pour la protéger.

Pour sa maîtresse et les internautes, il ne fait aucun doute que ce petit Yorkshire adore sa nouvelle sœur !

Une relation qui fait fondre le cœur des internautes

Relayée par PetHelpful, la vidéo a déjà été visionnée plus de 137 000 fois à ce jour et a suscité de nombreuses réactions attendries. La relation entre l’adorable Yorkshire et la petite fille a littéralement fait fondre les cœurs.

Sous la vidéo, on peut ainsi lire de nombreux commentaires comme : « C’est le meilleur grand frère ! », « Cela fait tellement chaud au cœur », « Ils sont si mignons ensemble » ou encore « Ils m’ont tous les deux fait fondre le cœur ».

A lire aussi : Un chien disparu 8 mois plus tôt mobilise toute une communauté à 2000 kilomètres de l'endroit où vit sa famille

© @zillatheyorkie / TikTok

Les internautes ont particulièrement apprécié la douceur du toutou. Instinctivement, Zilla a en effet su comment se comporter avec le nouveau-né, ce qui n’est pas le cas de tous les chiens ! Certains toutous sont en effet nerveux face à un jeune enfant, tandis que d’autres n’ont aucune idée de la façon d’interagir.

Godzilla et sa sœur ont, quant à eux, réussi à tisser un lien très étroit et il est certain que c’est là le début d’une belle et grande amitié !