Découverte attachée à la clôture d'un refuge, une chienne survit à une blessure par balle et rejoint une famille aimante

Grâce à la réaction rapide des bénévoles et à la mobilisation d’une équipe vétérinaire, une chienne victime d’abandon et d’un tir d’arme à feu a pu se relever de cet épisode traumatisant. Elle ne s’est pas contentée d’y survivre, puisqu’elle a aussi trouvé un foyer aimant.

Un peu plus de 2 semaines après avoir été prise en charge par un refuge alors qu’elle souffrait d’une terrible blessure par arme à feu, une chienne abandonnée s’est non seulement remise de cette épreuve, mais elle a, en plus, trouvé une famille pour toujours, rapportait FOX 19 le dimanche 12 octobre.

Tôt le matin du jeudi 25 septembre, l’équipe du refuge Cincinnati Animal CARE, dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis), faisait une triste découverte en découvrant une femelle Bulldog Anglais mal en point attachée à la clôture de la structure d’accueil. Appelée Applebutter par la suite, la chienne en question saignait, car elle avait reçu une balle dans l’abdomen.



Cincinnati Animal CARE / Facebook

Il fallait agir vite pour espérer lui sauver la vie. Emmenée aux urgences vétérinaires, Applebutter avait bénéficié d’une transfusion sanguine et de 5 heures de soins intensifs. Les efforts des vétérinaires et des bénévoles ont été récompensés, puisque son état de santé s’était nettement amélioré.



Cincinnati Animal CARE / Facebook

Le Cincinnati Animal CARE avait lancé un appel à témoin dans l’espoir d’en savoir plus sur les circonstances de l’abandon, de la blessure par balle et d’identifier l’auteur de ces agissements. Une cagnotte solidaire avait également été créée afin de couvrir les frais liés à ses soins. Les dons ont afflué, ce qui a permis de régler la facture vétérinaire d’Applebutter et même de disposer d’une somme supplémentaire pour soigner d’autres chiens.



Cincinnati Animal CARE / Facebook

Entretemps, la chienne continuait de voir son état de santé s’améliorer, s’offrant même une brève promenade le lendemain de sa prise en charge.

Rétablie, au chaud et adoptée

Le samedi 11 octobre, le Cincinnati Animal CARE a donné des nouvelles réjouissantes d’Applebutter sur sa page Facebook. La chienne est, en effet, apparue dans une publication vêtue d’un pyjama pour chien offert par une marque d’habits canins. Le refuge a aussi et surtout annoncé, via ce post, que sa protégée était sur le point d’être adoptée.

Sa nouvelle famille prévoyait effectivement de se rendre au refuge plus tard dans la journée pour officialiser l’adoption et emmener Applebutter chez elle.

“Elle espère que tous ses amis du refuge trouveront bientôt leur maison pour toujours - et resteront au chaud en attendant”, peut-on lire dans cette publication.