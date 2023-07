Ce chiot errant a toqué à la bonne porte et s’est métamorphosé en l’espace de 2 ans (vidéo)

Il y a environ 2 ans, la fille de Wendy Broom a appelé sa mère en urgence. Un chiot en très mauvais état errait dans leur rue. Wendy est sortie et a découvert un animal maigre et presque dépourvu de poils, couverts d’écorchures. Elle l’a attrapé et placé dans un carton, au fond duquel elle avait installé une couverture confortable. Wendy l’ignorait à ce moment, mais sa vie et celle de la chienne étaient sur le point de changer à tout jamais, comme le relate The Dodo.

Un chiot en bien mauvaise santé

Wendy et son mari ont conduit le chiot, qu’ils ont appelé Taylor, chez le vétérinaire. Elle était encore effrayée et silencieuse, mais se laissait faire sans opposer de résistance. Le docteur a confirmé que la chienne était en mauvaise santé.

© rescuedtaylor / Instagram

« Elle avait une gale sévère, et elle était pleine de tous les différents types de vers, se souvient sa maîtresse. Nous avons dû lui donner des bains spéciaux avec du shampoing [médicamenteux]. Elle était également sous antibiotiques pour l'infection de sa peau. Il a fallu plusieurs semaines pour que ses poils repoussent complètement. » De plus, Taylor a dû porter une attelle à la patte pendant 15 jours.

La personnalité de Taylor s’est révélée

Plus les jours passaient et mieux Taylor se sentait. Non seulement sa santé s’améliorait, mais elle a aussi compris qu’elle était en sécurité dans sa nouvelle maison. De ce fait, elle est petit à petit sortie de sa coquille. La calme et discrète Taylor a laissé place à un chiot très joueur et dynamique.

Une fois que son attelle lui a été retirée, la chienne a également pu s’amuser pleinement avec les 2 autres canidés qui vivaient avec elle. Wendy était très émue de voir qu’elle avait été acceptée sans problème par ses congénères.

Depuis, 2 années se sont écoulées, et Taylor est devenue une magnifique chienne adulte. Sa maîtresse considère que leur rencontre n’était pas un hasard, et qu’elle était censée se produire, pour l’une comme pour l’autre.

© rescuedtaylor / Instagram

« Nous l'avons sauvée, mais je pense aussi qu'elle nous a été envoyée pour nous aider à faire la transition parce que notre chien âgé vieillissait. Il est décédé la semaine dernière et c'est lui qui lui a appris à être un chien », a confié Wendy.

© rescuedtaylor / Instagram