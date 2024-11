Découvert dans une voiture aux côtés de son maître décédé, ce chien endeuillé et traumatisé est désormais prêt à rebondir

Mel Garcia, fondatrice de l’association Mel’s Mutts, avait récemment été contactée au sujet d’un petit chien à l’histoire poignante. Il s’agit de Canelo, découvert dans le véhicule de son propriétaire aux côtés de ce dernier qui était malheureusement décédé, rapportait YourCentralValley.com.

D’après Mel Garcia, son défunt maître était sans domicile fixe, étranger sans papiers et vivait dans sa camionnette. Il garait son véhicule en face d’un magasin de pièces détachées automobiles à Fresno, en Californie (Etats-Unis).



Ce sont d’ailleurs les employés de cet établissement qui, remarquant que la camionnette n’avait pas quitté son emplacement depuis plusieurs jours, avaient appelé les secours. En arrivant sur les lieux, les policiers ont trouvé le corps sans vie du conducteur et son chien qui le protégeait. L’homme avait succombé à un arrêt cardiaque.

Canelo « n’était pas très amical, raconte Mel Garcia. Il essayait de mordre tout le monde ». Une attitude compréhensible, vu le traumatisme qu’il était en train de vivre. « Ce n’est que lorsque nous l’avons amené au cabinet de notre vétérinaire que nous avons vu à quel point il était renfermé sur lui-même et avait peur », poursuit-elle.

Son maître prenait soin de lui malgré la précarité de sa situation

Le chien était sous le choc et endeuillé, mais en bonne santé. Son propriétaire en avait bien pris soin malgré ses maigres ressources. « Nous ne savons pas combien de temps il était resté sans logement, mais il a gardé son chien avec lui jusqu'à la fin et son chien est resté avec lui jusqu'au bout, dit Mel Garcia. Si cela devait m'arriver, je voudrais que quelqu'un traite mes chiens avec la même gentillesse et comprenne ce qu'ils ont vécu. »

Canelo apprend à se détendre et à faire confiance aux humains. Il progresse d’ailleurs à vue d’œil et sera bientôt prêt à être proposé à l’adoption.

