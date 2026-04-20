Découvert dans un abri de fortune sur un parking, ce chien de 7 ans atteint de leishmaniose est aujourd’hui prêt à rejoindre une famille

Secouru après avoir longtemps été victime de négligence extrême, Rocky reprend aujourd’hui goût à la vie malgré une maladie grave enfin prise en charge. Désormais en sécurité et choyé, ce chien au caractère exceptionnel attend de trouver la famille qui lui offrira le bonheur qu’il n’a probablement jamais connu.

Le quotidien de Rocky était un véritable cauchemar. Il a vu son calvaire prendre fin grâce à de précieux témoignages, ainsi qu'à l'intervention de Véronique, enquêtrice bénévole pour la Fondation 30 Millions d'Amis, et de Gaëlle Olivares, spécialiste des chiens de catégorie. Un sauvetage rapporté par l'association sur son site .

Âgé de 7 ans, le chien en question était gardé enchaîné dans un abri de fortune au fond d'un parking, à Marignane (13). Il « vivait » ainsi jour et nuit.

Informée de la situation par des signalements, la Fondation 30 Millions d'Amis a envoyé Véronique sur les lieux. A ses côtés se trouvait Gaëlle Olivares. Toutes 2 étaient choquées par les conditions dans lesquelles Rocky était détenu et son état de santé. Elles craignaient même d'être arrivées trop tard. « Il n’avait aucune réactivité. Quand je l’ai vu, j’avais la sensation qu’il n’avait plus aucun espoir », confie ainsi l'enquêtrice.

Gaëlle Olivares avait l'impression d'avoir affaire à un chien « résigné ». Comment pouvait-il en être autrement, lui qui n'avait pour seule couverture que du plastique et qui était entouré de cartons aplatis. Seuls quelques chats errants venaient rompre sa désespérante solitude. « Il faisait vraiment mal au cœur », raconte la spécialiste.

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Fondation 30 Millions d'Amis

Rocky va mieux et se prépare pour un nouveau départ

Sorti de cet enfer, le quadrupède a été examiné par un vétérinaire, qui a constaté qu'il était atteint de la leishmaniose. Un traitement a donc été prescrit.

Son propriétaire, qui ne lui accordait clairement plus aucun soin ni la moindre attention depuis un certain temps, a fini par accepter de s'en séparer.

Grâce aux soins et à l'affection de ses bienfaiteurs, Rocky se porte de mieux en mieux. « C’est un chien vraiment très gentil qui n’a pas la moindre rancœur envers l’homme malgré ce qu’il a vécu », dit Véronique.

Il s'agit à présent de lui trouver une famille aimante pour toujours.

L’info Woopets : leishmaniose chez le chien, que faut-il savoir ?

Qu’est-ce que la leishmaniose ?

La leishmaniose est une maladie parasitaire transmise par la piqûre d’un petit insecte appelé phlébotome. Une fois dans l’organisme, le parasite (Leishmania infantum) s’attaque au système immunitaire et peut atteindre plusieurs organes comme la peau, les reins et les yeux.

Quelles en sont les causes et les symptômes ?

La contamination se fait principalement par piqûre d’insecte. Les symptômes peuvent apparaître progressivement : amaigrissement, fatigue, problèmes de peau, chute de poils, saignements de nez ou encore atteinte rénale. Leur évolution lente rend la maladie parfois difficile à détecter au début.

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Comment la traiter ? Un chien malade peut-il en guérir ?

Il n’existe pas de traitement garantissant l’élimination totale et définitive du parasite. Les protocoles actuels permettent toutefois de contrôler la maladie et d’offrir au chien une bonne qualité de vie sur le long terme. Les soins prescrits doivent être suivis scrupuleusement et accompagnés de contrôles vétérinaires réguliers.

Comment la prévenir ?

La prévention repose avant tout sur la protection contre les phlébotomes : colliers ou pipettes répulsives, limitation des sorties aux heures à risque et vigilance accrue dans les régions exposées.