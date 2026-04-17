Découvert à l'agonie dans une ruelle, ce Dalmatien survit grâce à ses sauveurs et trouve une famille aimante

Au beau milieu d’une ruelle à Philadelphie (États-Unis), un passant a découvert un pauvre Dalmatien squelettique, transi de froid et recouvert de mouches. À la suite d’un signalement, les services de protection animale ont lancé une opération de sauvetage et ont confié le chien à la SPCA de Pennsylvanie. Grâce à de nombreux soins et énormément d’amour, l’animal a recouvré la santé, mais aussi sa joie de vivre.

Il y a environ un an, les services de protection animale de Philadelphie ont reçu un signalement anonyme concernant une pauvre chienne abandonnée dans une ruelle. La femelle de race Dalmatien traînait un corps émacié, tremblait de froid et pouvait à peine tenir debout.

© Pennsylvania SPCA

« Elle avait de très lourdes cordes en nylon qui pendaient de son cou, explique Sarah Brown, porte-parole de la SPCA de Pennsylvanie au micro de The Dodo, elle ne pouvait pas marcher. Elle était presque sans vie. »

La rescapée, baptisée Brandy, a immédiatement vu un vétérinaire à la suite du sauvetage. Non seulement elle souffrait d’hypothermie, mais son état corporel a choqué l’équipe de soigneurs.

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« C’était vraiment triste »

« Elle a obtenu un score d’un sur cinq, ce qui est le score le plus bas qu'un animal vivant puisse obtenir. C'est dire à quel point elle était maigre », précise Sarah Brown. Cette dernière a supposé que la chienne vivait dehors, attachée quelque part, avant que quelqu’un ne l’abandonne dans la ruelle où elle a été trouvée. « C’était vraiment triste, ajoute la porte-parole de l’organisation, mais malgré tout, elle est restée la chienne la plus affectueuse qui soit. »

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En plus des soins prodigués par les vétérinaires, Brandy a eu droit à de vrais repas pour contenter son petit estomac affamé et l’aider à reprendre progressivement du poids. Au cours des mois qui ont suivi l’intervention, la Dalmatienne a lutté pour le droit à la vie. Ses bienfaiteurs ont immédiatement remarqué sa personnalité aimante et curieuse, même dans les moments les plus difficiles.

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« On l’aime tellement ! »

« Elle était si intelligente, confie Sarah Brown, cette chienne adorait travailler, alors nous lui proposions toujours des activités enrichissantes, que ce soit des jouets d'intelligence ou… l'entraînement à de nombreux tours différents. »

Au cours du mois de mars, la belle Brandy – qui se porte désormais à merveille – a trouvé sa famille pour la vie. Une famille ayant visité le refuge est tout de suite tombée sous son charme. En plus, ses adoptants vivaient déjà avec une Dalmatienne, qui est devenue sa meilleure amie !

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Désormais appelée Birdie, la chienne passe ses journées à se promener, s’amuser et à faire des câlins. « Birdie s'est tout de suite intégrée à notre famille, conclut son adoptante, elle adore courir partout dans la ferme pendant la journée et se blottir contre sa sœur Dalmatienne le soir. On l'aime tellement ! »

Après des mois de lutte pour sa survie, Birdie est tout simplement méconnaissable. Elle a repris du poids et des forces, mais aussi et surtout sa joie de vivre !

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