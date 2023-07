De victime d'incendie criminel à chienne thérapeute : l'histoire émouvante de Denali

Victime de brûlures volontaires infligées par son ancienne propriétaire, Denali a fait preuve d’une incroyable volonté de vivre et bénéficié de l’aide de personnes dévouées et déterminées. Cette chienne est à présent une source d’inspiration pour les personnes qui, comme elle, sont passées par des épreuves douloureuses.

Le 25 août 2018, Denali était âgée de 3 ans quand elle et son congénère Esco avaient été victimes d’un acte effroyable. La femelle American Staffordshire Terrier et l’autre chien avaient été enfermés dans des cages chez leur maîtresse Brandi Corrigan, à Lutz en Floride (Etats-Unis). Cette dernière les avait ensuite aspergés d’essence avant de mettre feu à la maison, d’après Patch.



Karey Burek

Quand les pompiers étaient intervenus, ils étaient stupéfaits de découvrir que les 2 canidés étaient toujours vivants malgré les flammes et les fumées toxiques qui envahissaient la propriété.

Leur tortionnaire aurait agi pour se venger de son ex-mari, qui avait demandé le divorce après avoir découvert son infidélité. Elle avait été condamnée à 8 ans de prison en 2021, sachant qu’elle était également en possession de stupéfiants.

« Elle a pleuré pendant tout le trajet »

Pour Denali, c’était un très long et difficile chemin vers le rétablissement qui venait de commencer. A l’époque, ses chances de survie étaient de 50%. C’est ce que les vétérinaires avaient expliqué à Karey Burek, de l’association locale Suncoast Animal League. C’est elle qui s’occupait de la chienne après son sauvetage.

Les lésions d’Esco étaient moins sévères. Il avait été adopté peu après par l’un des vétérinaires l’ayant soigné.

La situation de Denali était bien différente. « C'était déchirant. Elle souffrait tellement. Elle a pleuré pendant tout le trajet jusqu'à la clinique vétérinaire », se souvient Karey Burek.

La chienne s’est toutefois battue comme une lionne pour s’accrocher à la vie. Elle remuait la queue malgré la douleur et les contraintes liées aux traitements et aux opérations. Le protocole de soins qu’on avait mis au point pour elle était si complexe que les vétérinaires lui avaient donné un nom : le « Cocktail Denali ». Il était constitué de 7 antibiotiques et antidouleurs notamment.



Karey Burek

« Elle m'a inspirée et a changé ma vie »

Pendant des mois, l’Amstaff portait des bandages et devait subir toutes sortes de manipulations. Elle le faisait avec panache et dans la bonne humeur.

Karey Burek l’a ensuite accueillie chez elle. « Denali était si résistante. Elle n'a jamais perdu son amour pour les humains ni sa détermination à survivre. Elle m'a inspirée et a changé ma vie », confie la bénévole.

Forte de son expérience avec Denali, elle s’est mise à recueillir d’autres chiens victimes de brûlures. Sa nouvelle amie a toujours répondu présent quand il fallait réconforter ses congénères endoloris. Elle était passée par là…

Au service des autres

Quand Karey Burek a vu quel point elle pouvait faire montre d’empathie, non seulement avec les autres chiens mais aussi les humains, elle a décidé de lui faire suivre une formation. Denali est ainsi devenue chienne de thérapie.



Karey Burek

Depuis, elle intervient dans les services pédiatriques des hôpitaux, les écoles, les bibliothèques ou encore les structures pour victimes de violences domestiques. Ses cicatrices témoignent de son passé traumatisant et son attitude rappelle à toutes ces personnes qu’il est toujours possible de remonter la pente.

Karey Burek