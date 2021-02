Un chien grand brûlé guérit et va devenir un chien de thérapie pour les enfants victimes de brûlures !

Après avoir souffert de graves brûlures, un chien dont la propriétaire a été condamnée a trouvé la force de s’en remettre avec l’aide des vétérinaires. Il s’apprête désormais à venir en aide aux enfants qui ont été, eux aussi, victimes de brûlures.

Romee a souffert et perdu un œil, mais il est sorti victorieux de son combat. Un combat qui avait commencé il y a 5 mois, quand il était arrivé à la clinique vétérinaire Anderson Hills Animal Care Hospital, située à Cincinnati dans l’Etat de l’Ohio. Le chiot n’avait alors que 2 mois et son état de santé était inquiétant, et pour cause ; il souffrait de sévères brûlures.

Sa propriétaire avait refusé d’expliquer les circonstances de l’incident qui avaient valu ces lésions au jeune chien. La vétérinaire, Dr Tammie Smith, s’était rapprochée des autorités pour que la maîtresse de Romee soit poursuivie, mais sa priorité était de sauver le croisé Labrador-Retriever / Berger.

Grâce à son travail et aux soins apportés par son équipe, Romee est aujourd’hui hors de danger. Il doit encore poursuivre quelques traitements, mais il a parfaitement remonté la pente.

Une nouvelle vie et un nouveau rôle pour Romee

Maintenant qu’il peut enfin mener une vie normale, il pourra très bientôt se lancer dans sa nouvelle mission. Romee suivra, en effet, un apprentissage pour devenir chien de thérapie, comme le rapporte People. Son rôle consistera à réconforter les enfants qui sont passés par le même traumatisme que lui. Tous ceux qui côtoient ce brave chien savent parfaitement qu’il pourra apporter énormément à ces jeunes grands brûlés.

Son ancienne maîtresse a, quant à elle, reconnue coupable d’acte de cruauté envers un animal. Elle a été condamnée à payer plus de 15 000 dollars (12 000 euros environ) de frais vétérinaires et devra observer une durée de probation de 3 ans.

Voici le reportage de la chaîne Local 12 au sujet de Romee (activer les sous-titrages en français dans les options du lecteur) :

