De retour du travail, elle aperçoit son chien pendu à une poutre et n'a que quelques secondes pour intervenir

Une habitante d’une commune de l’Oise est toujours sous le choc après l’attaque dont son chien a été victime, à son domicile, et qui aurait pu coûter la vie à l’animal. Elle se dit tout aussi scandalisée par la réaction de la mairie, d’autant plus que ce n’est pas la première fois qu’on s’en prend à sa famille.

Pauline Joly habite Lihus dans l’Oise depuis plusieurs années. Mère d’une fillette de 2 ans, elle est aussi la propriétaire de 2 chiens de race Berger Belge Malinois. Des canidés que certaines personnes dans le voisinage n’apprécient visiblement pas, puisqu’ils ont été les cibles de plusieurs agressions. La dernière en date a bien failli être fatale à l’un des quadrupèdes, rapportait ActuOise le mardi 28 juin.

Samedi dernier, Pauline Joly rentrait du travail quand elle a constaté avec effroi que son chien Orus ne se trouvait pas dans son chenil. En voyant que les portes des bâtiments extérieurs de la propriété étaient ouvertes, elle craignait le pire pour le Malinois de 3 ans et demi. Elle a fini par le retrouver pendu à une poutre avec un collier étrangleur.

Orus avait perdu connaissance. Sa maîtresse, qui s’est empressée de le détacher, pensait le perdre, mais fort heureusement, il a retrouvé ses esprits quelques minutes plus tard. Si elle n’était pas intervenue à ce moment-là, le chien ne serait sans doute plus de ce monde.

Le Malinois y a donc survécu in extremis, mais il est resté marqué par cet épisode. Sa propriétaire ne l’est pas moins, elle qui a porté plainte auprès de la gendarmerie de Breteuil. Elle ne digère pas non plus la réponse que la mairie lui aurait adressée après l’incident : « vous n’avez qu’à vous séparer de vos chiens ».

Par le passé, Pauline Joly et ses chiens avaient été visés par d’autres agressions. Elle parle, dans le témoignage qu’elle livre sur Facebook, de « boulettes de viande remplies de clous et de vis, mon carreau de voiture arrière brisé… ».



Une dizaine d’autres chiens dans le village qui aboient régulièrement

Elle explique que depuis qu’elle et sa famille ont emménagé dans le village, « les voisins se plaignent des aboiements de [ses] chiens » durant leur absence. Pourtant, précise-t-elle, « il y a une dizaine de chiens dans le village qui aboient régulièrement ».

Suite à ces plaintes, elle avait installé 2 chenils pour enfermer les Malinois lorsqu’elle n’était pas chez elle. Elle a également utilisé des colliers anti-aboiements, dispositifs qui, rappelons-le, ne font pas l’unanimité parmi les éducateurs.

Aujourd’hui et plus que jamais, Pauline Joly a peur pour ses chiens, mais aussi pour la sécurité de son enfant. « Le jour où ma fille de 2 ans va jouer dans la cour et faire trop de bruit, ils vont tenter de la pendre également ? », se demande-t-elle dans son post.

Elle ne conçoit pas que, à l’heure où les refuges « sont remplis de chiens abandonnés », on attend d’elle qu’elle se sépare de ses animaux « pour le plaisir des gens ».