De nombreux maîtres se mobilisent pour protéger leurs chiens après la découverte inquiétante de boulettes de viande contenant des vis

Des vis dans des morceaux de saucisson… C’est ce que plusieurs habitants d’un lotissement corse ont récemment découvert dans leurs jardins. Au moins de de leurs chiens ont frôlé le pire en avalant ces boulettes piégées. Leurs propriétaires ont rapidement réagi et alerté les autorités.

Qui en veut aux chiens du lotissement Bella Vista, à Furiani (banlieue de Bastia), au point de chercher à leur nuire avec des friandises pleines de clous ? Leurs maîtres se posent la question depuis quelques jours et n’ont pas l’intention de rester les bras croisés face à ces actes malveillants, rapportait France 3 Corse ViaStella le mercredi 3 juillet.

Plusieurs habitants ont découvert ces morceaux de saucisson contenant des vis dans leurs jardins et fait le rapprochement avec les lettres anonymes reçues récemment. Leur auteur s’y plaignait des « aboiements insupportables » de leurs amis à 4 pattes. De quoi susciter l’inquiétude chez Stéphanie Durant et les autres propriétaires canins du secteur.



Stéphanie Durand / Facebook

Vétérinaire de son état, Stéphanie Durant a trouvé l’une de ces friandises piégées près de sa voiture alors qu’elle jouait avec son chien Scooby mardi matin. Il y avait « 4 vis à l’intérieur », précise-t-elle, ajoutant réaliser « tout de suite qu’on a voulu tuer » le croisé Border Collie.

Ce dernier avait assurément avalé d’autres boulettes et c’était probablement aussi le cas d’Ulia, la chienne de Dominique, sa voisine d’en face. Stéphanie Durant l’en a aussitôt prévenue avant d’emmener tous les chiens du lotissement subir des radiographies dans sa clinique vétérinaire.



Stéphanie Durand / Facebook

« On va inspecter nos jardins tous les jours »

Le constat fait froid dans le dos ; Scooby a ingurgité 32 vis, Ulia en a avalé une et, par chance, leurs congénères n’en ont mangé aucune.



Stéphanie Durand / Facebook

Stéphanie Durant est parvenue à faire vomir les 2 Border Collies, qui ont ainsi été débarrassés de ces corps étrangers sans la moindre lésion.

Daniel Buron, un autre habitant de Bella Vista, s’est lui aussi indigné sur Facebook après avoir ramassé quelques-unes de ces boulettes chez lui. Heureusement, son chien n’a pas eu le temps de les avaler. Il a annoncé son intention de porter plainte au commissariat de Bastia aujourd’hui jeudi, tout comme l’ont fait Stéphanie Durant et Dominique.

Dans le voisinage, on projette à présent d’installer des caméras de surveillance et tous les propriétaires canins redoublent de vigilance. « Tant que la personne ne sera pas arrêtée, on va inspecter nos jardins tous les jours », conclut la maîtresse d’Ulia.