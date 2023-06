De l'enfer à l'espoir : un chien, attaché à un pied de table pendant des années, trouve enfin sa voie vers le bonheur

Tout animal de compagnie mérite d’être traité avec amour, respect et dignité, et de vivre dans un environnement qui lui offre tout ce dont il a besoin. Mais Gipsy, lui, a longtemps vécu dans l’indifférence de son maître, dans une maison de Saint-Valéry-sur-Somme (80).

Des années de souffrance

Le chien croisé Langhaar était constamment attaché à un pied de table et n’était détaché que de rares fois par son détenteur. Cette restriction de mouvement a eu un réel impact sur son bien-être, et le menait à prendre la fuite dès qu’il était libéré de ses chaînes.

Malheureusement, lors de l’une de ces fuites, Gipsy s’en est pris à un troupeau de moutons. Un témoin, inquiet, a décidé de solliciter l’aide de la Fondation 30 Millions d’Amis pour le sortir de la misère.

Refuge de Buigny-Saint-Maclou / Facebook

Gilles, enquêteur-bénévole au sein de la Fondation, s’est rendu plusieurs fois au domicile du maître de Gipsy en compagnie des gendarmes, dans le but d’obtenir la cession de l’animal. Grâce à leurs efforts conjoints, le Langhaar a pu être pris en charge et rejoindre un refuge basé à Buigny-Saint-Maclou.

En route vers un nouveau départ

Là-bas, les soigneurs mettent tout en œuvre pour aider Gipsy à prendre un nouveau départ, et à panser ses blessures physiques et psychiques. « Il a toujours vécu attaché et n’a jamais eu de contact, avec personne. Il est tout de même affectueux et joyeux : à l’arrivée au refuge, il a fait la fête avec tout le monde ! » raconte Gilles.

« Gipsy est hyper speed car il n’a reçu aucune éducation, mais il reste extrêmement gentil », ajoute Lydie, présidente du refuge de Buigny-Saint-Maclou. Les bénévoles savent que rien n’est perdu pour lui : avec de l’amour et de la patience, Gipsy a de bonnes chances de progresser et de devenir un chien heureux et bien équilibré.