De chien errant à héros de la faune, un croisé Border Collie rejoint une équipe de recherche pour protéger les koalas

Lorsqu’il a été recueilli par un refuge après une vie d’errance, Leo ne se doutait pas qu’une carrière atypique allait bientôt s’ouvrir à lui. Pourtant, après avoir été adopté par une infirmière vétérinaire au grand cœur, le toutou a reçu une importante mission : aider à la préservation des koalas.

Utilisés depuis des années à travers le monde, les chiens de détection jouent un rôle clé dans la conservation des espèces menacées. En Australie, ils participent ainsi à de nombreux projets, dont celui de la protection des koalas. Formés à repérer les excréments, ces toutous contribuent à la recherche et au suivi des populations de ces animaux emblématiques.

Dans ce cadre, la seule équipe cynophile du Queensland a récemment accueilli un nouveau membre : Leo, un croisé Border Collie adopté dans un refuge.

Un nouveau membre dans l’équipe

Leo n'avait que 6 mois lorsqu'un garde forestier l'a trouvé errant dans les rues. Ce jeune toutou a rapidement vu sa vie basculer, lorsqu’il a été adopté par Jacqui Summers, une infirmière vétérinaire passionnée par la conservation. À la recherche d’un chien de travail énergique et joueur, Jacqui a rapidement vu en Leo un formidable potentiel.

C’est de cette manière que le toutou a rejoint Artemis et Skye au sein de Holy Scat, son équipe de chiens de détection dédiée à la protection de la faune.

Pour Jacqui, la présence de Leo au sein de l’équipe est un véritable réconfort et reflète pleinement ses valeurs. « Je sais que de nombreuses équipes de conservation en Australie utilisent des chiens de sauvetage », a-t-elle déclaré à ABC News. « Nous avons tous à cœur de nous engager dans ce genre de travail… cela va de pair avec le souci de la faune sauvage et des animaux en général. »

© CQUniversity

Peu utilisé jusqu’ici dans le Queensland, les chiens de détection ont récemment fait leurs premiers pas dans le centre de l’État, où le trio de choc de Holy Scat aide désormais la recherche sur les koalas, en partenariat avec CQUniversity et le programme national de surveillance de ces animaux sauvages.

© Vanessa Jarrett / ABC Capricornia

Une méthode innovante pour protéger l’espèce

Sur le terrain, les toutous de Jacqui apportent un précieux renfort aux chercheurs. Grâce à une formation approfondie, leur travail de détection des excréments complète en effet d’autres méthodes de suivi (enregistrements sonores, observations à pied, imagerie satellite…) et permet d’obtenir une vision plus complète de l’état des populations de koalas.

© Vanessa Jarrett / ABC Capricornia

« Les chiens sont indispensables car nous, les humains, dans cet environnement — avec les hautes herbes, la litière de feuilles, etc. — devrions passer beaucoup de temps à chercher ces excréments. Notre odorat et notre vue ne sont pas aussi performants », a déclaré le Dr Schlagloth du programme de recherche.

© Vanessa Jarrett / ABC Capricornia

Grâce à l’analyse des excréments, les chercheurs peuvent désormais suivre la santé des koalas et mettre en évidence d’éventuelles maladies sans jamais les perturber, une avancée précieuse pour leur protection.