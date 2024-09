Dans une école près de Fort Boyard, un chien lutte contre le décrochage, le harcèlement et rend les récréations plus joyeuses

A une douzaine de kilomètres du célèbre Fort Boyard, un chiot rend les récréations encore plus joyeuses dans un collège de l’île d’Oléron, mais sa mission ne s’arrête pas là. Volt est là pour accompagner les élèves en proie à des difficultés : lecture, harcèlement, décrochage…

C’est une rentrée pas tout à fait comme les autres qui a eu lieu cette année au collège Aliénor d'Aquitaine, établissement situé au Château-d'Oléron en Charente-Maritime. Elle a, en effet, été l’occasion de présenter un membre spécial de l’équipe pédagogique, un chiot de 7 mois en l’occurrence.

Répondant au nom de Volt, ce croisé Labrador Retriever / Beagle à la robe noire provient d’un refuge. Il est au collège pour mener une mission des plus nobles : contribuer à protéger les élèves contre le décrochage et le harcèlement scolaires.



trousseaprojets.fr

Son arrivée n’est évidemment pas passée inaperçue parmi les collégiens. Ils sont ravis de pouvoir le rencontrer et de passer du temps avec lui. Il ne fait toutefois pas qu’accepter leurs caresses et leurs compliments, puisque son travail consiste à aider ceux qui risquent de décrocher à retrouver confiance en eux.

En outre, Volt répond présent lorsque des élèves ayant des difficultés à lire ont besoin d’une oreille et d’une présence réconfortantes, sans jugement, pour les surmonter.

A l’image des chiens d’assistance judicaire

Enfin, le jeune canidé fait pleinement partie de la brigade de lutte contre le harcèlement scolaire du collège. A ce titre, il aide les victimes à « se confier sur des éléments difficiles pour eux », explique Marine Lescarret, enseignante ayant eu l’idée de ce projet de médiation canine, à France Bleu.

Cette dernière espère ainsi voir Volt « faire le même effet » que les chiens d’assistance judiciaire, qui sont de plus en plus nombreux à faciliter les témoignages lors d’enquêtes et de procès.

Evidemment, s’occuper d’un chien a un coût et l’établissement compte sur la solidarité de la communauté pour l’aider à l’assumer. C’est pourquoi une cagnotte a été ouverte sur la plateforme de financement participatif Trousse à Projets. Cet appel aux dons n’est d’ailleurs pas resté lettre morte, puisque l’objectif de 2 696 euros a été largement dépassé.