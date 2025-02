Dans un état de santé préoccupant, Flamenco attend désespérément une famille pour l’aimer, le soigner et le protéger

Flamenco est arrivé au refuge SPA d’Yvré-l’Évêque (Sarthe) en ce début d’année. Atteint d’un cancer au niveau de l’oreille et porteur du FIV, il attend sa future famille, qui saura faire preuve de compréhension et de bienveillance à son égard.

La situation est urgente selon nos confrères d’Actu Le Mans. Cela fait bientôt 1 mois que Flamenco attend que sa vie prenne une autre tournure malgré sa santé très fragile et précaire. Le refuge d’Yvré-l’Évêque (Sarthe) se démène pour trouver des adoptants, mais il aurait besoin d’un coup de pouce, pour sensibiliser un maximum de personnes au cas du félin.

La SPA – Refuge d’Yvré-L’Évèque – Le Mans

« Nous souhaitons le mettre en avant »

Flamenco a un parcours qui ressemble à tant d’autres. Abandonné en pleine nature, il a été capturé par la fourrière locale, puis a été confié à la SPA. Malgré de nombreuses recherches, aucune trace de propriétaires n’a été trouvée. Les bénévoles ont donc déduit que Flamenco avait été abandonné ou était né dans la nature.

Son âge a été estimé à environ 5 ans. Un bilan vétérinaire en urgence a permis de dresser un état des lieux de la santé, malheureusement très mauvaise, du chat.

Naïs Venanzi, responsable de la SPA d’Yvré-l’Évêque, apporte plus d’informations concernant le pensionnaire : « Il souffre d’un cancer de l’oreille. Habituellement constaté sur les oreilles des chats blancs ». En effet, ce « cancer » touche habituellement les félins au pelage blanc dont l’épiderme est plus sensible. En général, des lésions apparaissent et s’infectent, provoquant croûtes, saignements et démangeaisons. L’issue est malheureusement l’amputation dans de nombreux cas.

« Que quelques mois devant lui »

La direction du refuge espère sincèrement que Flamenco ne terminera pas sa vie au refuge. Elle recherche une famille qui serait prête à accueillir ce chat fragile, également touché par le FIV (sida des chats), et qui aurait besoin d’une prise en charge toute particulière.

Idéalement, il faudrait que Flamenco soit le seul chat du foyer, ou bien qu’il cohabite avec un félin porteur du même virus. En France, environ 1 million de chats serait concerné par le FIV, soit environ 10% des félins. Les symptômes peuvent évoluer et varier d’un chat à un autre, laissant peu de visibilité sur l’état de santé futur.

Pour le soutenir, Flamenco aura besoin de beaucoup d’amour et de repos dans un environnement calme. Sa future famille l’attend sûrement quelque part, les bénévoles de la SPA l’espèrent de tout cœur.