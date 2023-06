Un chien courageux de 11 ans s’attaque à un coyote alors que celui-ci s’en prend à son congénère (vidéo)

Ne vous fiez pas à l’apparence de Vinny : ce chien est haut comme 3 pommes, mais son courage est bien plus grand que l’on ne pourrait l'imaginer. Alors qu’un coyote s’attaquait à son frère canin, le canidé a fait preuve d’un héroïsme qui en a surpris plus d’un.

Direction Mission Viejo, en Californie, pour découvrir l’incroyable histoire de Vinny, un croisé Bichon Maltais / Teckel de 11 ans. Ce chien est court sur pattes, mais toute sa grandeur réside dans son courage.

Un acte héroïque

Au mois de mai dernier, Vinny s’apprêtait à rejoindre les bras de Morphée lorsqu’un évènement incroyable s’est produit. « Ça s’est passé tellement vite, se souvient son maître, David Macaluso. On fait vraiment attention, et pourtant, nous avons bien failli perdre notre petit chien. »

Le soir du 1er mai, un bruit étrange a retenti dans le jardin de la maison. Vinny et Harley, son frère canin, ont emprunté la trappe de la porte et se sont rendus à l’extérieur pour savoir ce qu’il en était.

En réalité, un coyote avait sauté au-dessus de la clôture et s’était introduit dans la cour. L’animal s’est mis à attaquer Harley dans un coin du jardin, avant d’être arrêté par Vinny, qui a réussi à chasser le coyote.

Plus de peur que de mal

Un évènement invraisemblable, et pourtant bien réel. « Ce chien n’a que 3 dents et ne pèse que 4 kg, et il parvient à faire fuir un coyote de 60 kg », a déclaré son maître à Fox LA. David et son épouse, Erin, seront éternellement reconnaissants envers leur petit chien, qui a réalisé l'exploit de sauver la vie de son congénère.

Harley a néanmoins dû faire un passage aux urgences vétérinaires ce soir-là. Il avait reçu plusieurs morsures de la part du coyote, mais il a été soigné pour cela.

En revisionnant les extraits vidéo de leur caméra, David et Erin ont réalisé qu’un second coyote se tenait derrière la barrière, et qu’il était prêt à sauter dans le jardin, lui aussi, avant de prendre la fuite. Harley a eu beaucoup de chance !

Un appel à la vigilance

La famille Macaluso espère que cette histoire incitera les propriétaires d’animaux à la vigilance, notamment ceux qui vivent près des canyons. « Nous sommes là depuis 30 ans, et c’est la première fois que cela nous arrive. »

« Les chats et les petits chiens ne sont pas les seuls à être vulnérables. C’est rare, mais les grands chiens peuvent aussi être attaqués par les coyotes, surtout en période de rut », précise Cristy Fajardo, journaliste chez Fox LA.