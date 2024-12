Dans le cadre d'un projet innovant, ce chien renifleur s’entraîne à détecter les maladies des arbres (vidéo)

Ivor n’est pas un chien comme les autres. Si ce croisé Cocker/Labrador est déjà doué pour détecter la présence de punaises de lit, il s’entraîne désormais pour une nouvelle mission capitale : identifier un pathogène hautement destructeur des arbres. Les premiers résultats de ce projet révolutionnaire sont positifs et Ivor pourrait bientôt aider à protéger les forêts de son pays à une plus grande échelle.

On ne doute plus depuis longtemps de la puissance de l’odorat des chiens. Celui-ci leur permet de détecter toutes sortes de choses : des personnes ensevelies sous la neige, des drogues, des explosifs, du matériel électronique…

Chez Canine Assisted Pest Eradication (CAPE), une entreprise de Manchester (Royaume-Uni), les équipiers canins sont ainsi formés à la détection des punaises de lit et à celle des fuites d’eau. Récemment, l’une de ces recrues à 4 pattes a toutefois entamé une autre formation dans le cadre d’un projet novateur.

Un projet révolutionnaire

Ces dernières années, le changement climatique et l'augmentation des déplacements de biens et de personnes ont provoqué l’augmentation des maladies et des ravageurs des arbres dans les forêts britanniques. Le Phytophthora ramorum peut par exemple causer des dommages importants, voire la mort de 150 espèces de plantes (notamment des mélèzes, des arbres à bois). Pour lutter contre cette menace croissante, le gouvernement britannique a pris certaines mesures comme celle d’entraîner des chiens renifleurs à détecter les maladies des arbres.

Comme l’a expliqué à MyLondon, Nicola Spence, responsable de la santé des végétaux au Royaume-Uni : « Cette recherche révolutionnaire utilisant des chiens détecteurs pour identifier le Phytophthora ramorum, ainsi que d'autres approches innovantes pour lutter contre les ravageurs et les maladies, joueront un rôle clé dans le maintien de la biosécurité. ».

Des chiens détecteurs ont déjà été utilisés pour lutter contre l'épidémie du longicorne asiatique à Paddock Wood, dans le Kent, en 2012, mais c’est la première fois que des toutous sont formés pour détecter le Phytophthora ramorum au Royaume-Uni.

© Forest Research & Canine Assisted Pest Eradication

Des résultats encourageants

Grâce à la collaboration entre CAPE et Forest Research, l'organisation de recherche forestière du gouvernement britannique, Ivor a été formé à l'aide de diverses techniques de détection, notamment celle de la reconnaissance initiale des odeurs.

Le croisé Cocker/Labrador âgé de 6 ans a pu notamment s'entraîner dans une jardinerie près de Liverpool et a fourni des premiers résultats plutôt concluants.

© Forest Research & Canine Assisted Pest Eradication

« Les résultats des essais ont été extrêmement encourageants, avec un taux de détection de 89 % pour la première fois, ce qui souligne l'énorme potentiel des chiens dans notre lutte contre les ravageurs et les maladies. La biosécurité est extrêmement importante et les chiens détecteurs comme Ivor sont une nouvelle méthode passionnante pour aider à protéger nos arbres. », a ainsi déclaré avec enthousiasme le Dr Heather Dun, pathologiste chez Forest Research.

© Forest Research & Canine Assisted Pest Eradication

Pour Luke Jones, le directeur de CAPE, l’innovation est le moteur du progrès. « Nous sommes passionnés par la découverte du potentiel des chiens détecteurs, qui sont l'un des « super-ordinateurs » de la nature. », a-t-il ajouté.

Grâce au succès d’Ivor, Forest Research envisage désormais de former des chiens renifleurs pour lutter contre d'autres ravageurs et maladies des arbres afin de protéger plus efficacement la biodiversité et les forêts du pays.