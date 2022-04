Nouveau venu sur le marché des croquettes pour chien, Kookapi se démarque par son engagement au profit de la vie animale et de la planète

Nourrir son chien autrement, en contribuant à la préservation de la planète et sans compromis sur le bien-être de son animal de compagnie. C’est ce que propose KOOKAPI, une nouvelle marque de croquettes qui n’hésite pas à bousculer les idées reçues sur l’alimentation animale.

La viande est-elle indispensable dans l’alimentation de nos chiens ? Les fondateurs de la marque KOOKAPI estiment que ce n’est pas le cas et qu’il existe aujourd’hui des alternatives crédibles, à travers des sources de protéines moins gourmandes en ressources naturelles et plus riches en nutriments.

KOOKAPI est née de la passion commune d’un groupe d’amis pour les animaux de compagnie et la nature. Forts de 20 ans d'expérience dans le monde animalier, les fondateurs de la marque française se donnent pour vocation de réconcilier l’amour et le bien-être animal avec le développement durable.

Lors de la création de leur start-up, ils sont partis de plusieurs constats :

la consommation annuelle de viande par les animaux de compagnie a un impact énorme sur notre planète. En effet, elle émet autant de gaz à effet de serre que 14 millions de voitures en circulation ; il existe un manque avéré de protéines animales qui commence à se faire sentir et qui va s'accentuer dans les années à venir ; les consultations chez le vétérinaire pour digestions sensibles, intolérances alimentaires et autres troubles alimentaires ont explosé ces dernières années.

Un bilan alarmant qui a confirmé leur conviction de créer une alimentation pour chien de qualité et dans le respect du défi environnemental qui s'impose à notre société.

Des recettes pensées pour votre animal et une fabrication dans le respect de l'environnement

Pour répondre à ce défi, la marque propose des croquettes écoresponsables premium pour le chien et le chiot, formulées à partir d’ingrédients de qualité dont des super-aliments : levure de bière, protéines d’insectes, quinoa, micro-algues, plantes ou champignons… Des recettes élaborées avec le concours de vétérinaires, équilibrées et à la composition claire et transparente, tout comme la provenance des ingrédients. Le tout garanti sans OGM ni pesticides.

Les chiens à la digestion sensible, allergiques ou intolérants à la viande ou au poisson y trouvent tout particulièrement leur compte. Les croquettes KOOKAPI leur assurent des apports protéiques et nutritionnels complets sans bousculer leur système digestif.



Kookapi

Elles contiennent toutes au moins 30% de protéines de haute digestibilité (plus de 91%) et offrent une forme, une texture et une taille qui favorisent à la fois le plaisir et la mastication. Ainsi, les chiens qui ont tendance à manger rapidement profitent d’une meilleure digestion de leurs aliments.

Les croquettes KOOKAPI ne comportent ni sous-produits animaux (tête, pattes, viscères…), ni composants ou additifs chimiques. Résultat : des repas 100% complets et appétissants, riches en protéines facilement assimilables par votre chien.

L’engagement de KOOKAPI pour les animaux et l’environnement

La marque se définit également par son engagement pour les causes animales, environnementales et éthiques. Tout comme Woopets, KOOKAPI a reçu le label « 1% pour les Animaux ». A ce titre, elle reverse 1% de son chiffre d’affaires à l’association pour participer à la protection des vies animales et de la biodiversité.

Par ailleurs, KOOKAPI choisit ses partenaires sur la base de leur engagement dans ces domaines, n’utilisant, par exemple, que des emballages en papier mâché recyclé. Le souci de l'engagement environnemental est poussé au maximum puisque même la colle des étiquettes est garantie sans pétrole ni plastique.

La marque se positionne contre l’utilisation massive de viandes et de poissons issus de pratiques d’élevages intensifs. Elle se tient aux côtés des vétérinaires, nutritionnistes, soigneurs de refuges et associations œuvrant en faveur du bien-être et de la bonne santé des animaux comme des humains.

Les produits sont à commander directement sur le site de la marque www.kookapi.com.

Vous avez envie de découvrir la marque et d'en faire profiter votre chien, Woopets vous met à disposition ce code promo exclusif de 15 % de réduction : "WOOPETS-15%" (valable sur tous les produits du site jusqu’au 30 avril 2022).

