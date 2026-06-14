Couvert de tiques, un chiot Pitbull en hyperthermie abandonné dans un bac de dons est sauvé par un refuge

Âgé de 9 semaines, un chiot Pitbull a été découvert aux abords du campus Rob & Melani Walton Papago Park près de l'Arizona Humane Society. Abandonné dans un bac de dons en plein soleil, le chien était couvert de tiques et au bord de l’hyperthermie. Baptisé Layne, il a été pris en charge par l’Arizona Humane Society, soigné, puis placé en famille d’accueil où il se remet de ses émotions.

Le 19 mai dernier, un chiot de race Pitbull a été retrouvé abandonné dans un bac de dons, par un employé de l’ Arizona Humane Society , à l’arrière du campus Rob & Melani Walton Papago Park (Phoenix, Arizona, États-Unis).

En état d’hyperthermie

Le chiot, âgé de seulement 9 semaines, était recouvert de tiques, affaibli par une anémie et en sous-poids. De plus, laissé en plein soleil, il souffrait d’un début d’hyperthermie.

Santé animale : Alimentation, prévention et gestion du stress Question 1 sur 14 Merci pour votre participation à notre enquête sur la santé animale !

Arizona Humane Society

Conduit en urgence à l’hôpital de traumatologie Lazin Animal Foundation géré par l’ Arizona Humane Society , le chiot a été pris en charge par les vétérinaires, puis baptisé Layne. On lui a administré un bain et des soins pour le débarrasser de ses tiques et révéler son beau pelage doré. Relativement en bonne santé malgré son anémie et son sous-poids, il a pu être placé en famille d’accueil « Foster Hero »

Arizona Humane Society

Un autre chiot découvert

À peine une semaine après ce sauvetage, les membres de l’Arizona Humane Society ont trouvé, dans le même secteur au bord d’une route, un carton contenant 4 chiots Boxer. Seul l’un d’eux était en vie. Prénommé Dumpling, il est âgé de 10 semaines et a été soigné pour un parvovirus au sein de l’unité de soins intensifs de l’association, puis placé à l’adoption.

« Malheureusement, ces cas ne sont pas des incidents isolés pour la plus grande organisation de protection des animaux de l'État, dont le personnel de première ligne s'efforce de sauver les animaux abandonnés dans toute la vallée, notamment dans les maisons de familles expulsées, les parcs, les commerces, les cliniques vétérinaires et bien d'autres lieux », déplorait l'Arizona Humane Society dans le média People .

Déjà 1 200 appels reçus en 2026

Un fait inquiétant qui alarme les membres de l’association. « Rien que cette année, l'équipe chargée du sauvetage des animaux et de la lutte contre la cruauté de l'association a répondu à environ 1 200 appels concernant des animaux de compagnie abandonnés, en plus de ceux laissés sur ses sites.Les besoins ne cessent de croître, l'Arizona Humane Society étant en passe de prendre en charge plus de 28 000 animaux de compagnie malades, blessés ou maltraités en 2026. »

A lire aussi : A l’infirmerie de ce lycée, les élèves découvrent un chien médiateur qui change leur façon de se confier

L’info Woopets : quels risques représentent les tiques chez le chien ?

Parasites externes, les tiques représentent autant un danger pour le chien que pour l’homme et peuvent causer différentes maladies.

La maladie de Lyme (borréliose).

La piroplasmose (babésiose).

L’erhlichiose.

D’autres affections moins courantes : anaplasmose, l’hépatozoonose.

Plusieurs traitements existent pour protéger votre chien des tiques : sprays, comprimés appétents, pipettes, ultrasons ou colliers répulsifs.