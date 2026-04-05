Coprophagie, pourquoi votre chien mange-t-il des excréments ?

Vous avez remarqué que votre chien se livrait à une pratique peu ragoûtante, la coprophagie ? Le fait de manger ses crottes soulève bien des interrogations. Mais rassurez-vous, il existe des raisons compréhensibles derrière ce comportement et des solutions. Dans cet article, notre rédaction apporte un éclairage complet sur ce phénomène, ses causes et ses risques.

Pour quelles raisons votre chien mange-t-il ses excréments ?

La coprophagie, c’est-à-dire le fait de manger des excréments, est un comportement relativement courant chez nos amis les chiens. Elle peut avoir différentes causes, qu’il est important de comprendre pour agir efficacement par la suite.

Un comportement instinctif

Dans la nature, certains animaux – dont les canidés – consomment leurs excréments pour garder leur environnement propre et limiter les odeurs susceptibles d’attirer les prédateurs. D’ailleurs, il n’est pas rare d’observer des chiennes nettoyer leur nid en ingérant les crottes de leurs chiots pour assurer leur sécurité. La coprophagie serait donc un comportement ancestral, lié à l’instinct de survie des chiens.

Une phase de découverte chez le chiot

Les chiots explorent leur environnement et aiment goûter à ce qui traîne au sol. Manger des excréments peut donc simplement faire partie de leur phase de découverte.

Des carences nutritionnelles ou un déséquilibre digestif

Un toutou qui mange ses excréments peut aussi chercher à combler des carences dans son alimentation. Si son régime alimentaire n’est pas équilibré, il peut être tenté de chercher les nutriments qui lui manquent dans ses crottes. Des carences en vitamines, minéraux ou en certaines enzymes digestives peuvent inciter votre chien à recourir à cette pratique.

De plus, une mauvaise absorption des nutriments liée à un problème digestif peut être un facteur déclencheur.

L’anxiété ou l’ennui

Les boules de poils laissées seules pendant de longues heures ou qui ne sont pas suffisamment stimulées au quotidien peuvent adopter des comportements « indésirables » pour gérer le stress ou l’ennui, d’où la coprophagie. L’anxiété, causée par des changements dans la routine du chien ou même par des événements extérieurs, peut pousser votre compagnon à ingérer des excréments comme une forme de réconfort. Ce comportement est souvent plus marqué chez les toutous qui n’ont pas de stimulations physiques ou mentales suffisantes.

Une maladie

Dans certains cas, la coprophagie peut être le signe d’une maladie sous-jacente. Par exemple, des troubles digestifs comme la pancréatite ou des maladies affectant le système gastro-intestinal peuvent perturber l’appétit et la digestion de l’animal.

De même, certaines infections ou certains déséquilibres dans la flore intestinale peuvent pousser un toutou à manger ses crottes. Une visite chez le vétérinaire est alors nécessaire pour traiter l’affection à l’origine de ce comportement.

Quels sont les risques pour votre chien ?

Si la coprophagie peut sembler inoffensive à première vue, elle peut cependant présenter plusieurs risques pour la santé de votre chien. En ingérant des excréments (notamment en balade), il peut contracter des parasites intestinaux ou des infections bactériennes. Des maladies comme la giardiose ou la toxoplasmose, qui se transmettent par les excréments d’autres animaux, sont particulièrement courantes.

Certaines crottes contiennent aussi des résidus de médicaments, des substances chimiques ou des produits qui peuvent être toxiques pour votre fidèle compagnon.

Le conseil de Woopets : comment empêcher votre chien de manger ses crottes ?

Si Médor se nourrit de crottes, plusieurs solutions s’offrent à vous :

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