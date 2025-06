Convaincue que sa fin était proche après être tombée à l’eau, cette femme est sauvée par sa chienne

Melanie Buchanan vit en Angleterre avec sa chienne, une petite Chien d'Eau Portugais nommé Symphony. Il y a quelques mois, alors qu’elles se baladaient toutes les 2 le long d’une rivière, à Malton, l’impensable s’est produit… Par maladresse, Symphony est tombée à l’eau. Complètement paniquée, Melanie s’est alors penchée pour tenter de récupérer la boule de poils et a fini par tomber elle aussi à l’eau ! À l’inverse de sa chienne cependant, la jeune femme s’est retrouvée totalement incapable de se sortir de ce bourbier. Pendant plusieurs longues minutes, elle a cherché à trouver un point d’appui pour tenter de se hisser sur la rive… en vain. “Le sol continuait de s’enfoncer sous mes pieds et j’ai fini par m’enfoncer au-dessus de ma tête (...) J’ai vraiment cru que j'allais mourir”, a-t-elle raconté dans un entretien accordé à la BBC.

© BBC / Naj Modak

Une heure d’angoisse

À force de se débattre follement, Melanie a commencé a épuisé ses forces. Chaque fois qu’elle tentait de s’accrocher à la terre ferme, cette dernière s’effondrait sous ses mains, projetant ainsi de nouveau la jeune femme dans l’eau et la vase. C’est à ce moment-là que Symphony a finalement trouvé un moyen d’atteindre son humaine, après une heure de vaines tentatives. Après qu’elle se soit doucement approchée d’elle, Melanie a pu s’accrocher au harnais de sa chienne qui a ensuite entrepris de la tracter hors de sa prison visqueuse. En quelques secondes, la chienne et sa maîtresse avaient toutes les 2 regagné la terre ferme. “Elle m'a sauvé la vie, c'est sûr. Je ne m’en serais jamais sortie vivante si elle n’avait pas été là. Le courage de Symphony était tout simplement incroyable, je ne pourrais jamais l’oublier”, a conclu la britannique avec fierté et reconnaissance.

© Melanie Buchanan / Facebook

Comme des poissons dans l’eau

Heureusement pour Melanie, les Chiens d’Eau Portugais sont d’excellents chiens de travail qui n’ont pas peur de l’eau et qui savent extrêmement bien nager. Originellement, ils ont été conçus pour aider les pêcheurs à ramener leurs prises dans les filets et à transporter des messages entre les bateaux. Symphony n’échappe de toute évidence pas à ses origines…