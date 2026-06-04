Contre l'inflation, le live shopping animalier devient la nouvelle tendance pour gâter son chien ou son chat à prix réduit

Entre l'alimentation, les frais vétérinaires et les accessoires, le budget alloué à nos boules de poils ne cesse de grimper. Pourtant, une nouvelle tendance est en train de bousculer les habitudes des pet-parents français pour faire face à la hausse des prix. Fini le e-commerce traditionnel : place au phénomène du "Live Shopping". Décryptage d'une petite révolution qui permet de faire de vraies affaires.

Si vous avez cherché à acheter un beau collier, un bandana original ou une laisse de qualité récemment, vous avez sans doute remarqué que les prix peuvent vite s'envoler. Face à ce constat, de nombreux propriétaires d'animaux se tournent vers une alternative qui cartonne déjà aux États-Unis et qui s'installe massivement en France : l'application Whatnot.

Oubliez les sites froids et impersonnels. Le concept de cette plateforme se situe quelque part entre un live interactif sur les réseaux sociaux et une vente aux enchères entre passionnés. Le principe ? Des créateurs et des passionnés lancent des vidéos en direct pour présenter leurs produits, et les spectateurs peuvent enchérir, acheter instantanément, et surtout... rafler des cadeaux.

Casser la barrière de l'écran pour proposer des prix justes

Pour comprendre l'engouement autour de cette application, nous avons échangé avec Andréa, fondatrice de la jeune marque française d'accessoires pour chiens et chats Oria & Guizmo. Cette créatrice a fait le choix audacieux de lancer sa boutique directement sur ce format vidéo interactif, avec un premier live très attendu ce dimanche.

« Aujourd'hui, quand on a une marque indépendante, c'est très difficile de proposer des prix ultra-accessibles sur un site classique à cause des coûts d'acquisition et de publicité », nous confie Andréa. « Le Live Shopping change complètement la donne. Je suis en direct, face caméra, je montre la qualité de mes bandanas, la solidité de mes colliers, je réponds aux questions sur les tailles pour les différents gabarits de chiens et de chats... C'est 100% transparent. »

Mais ce qui attire réellement les foules, c'est la mécanique de ces ventes en direct. L'application intègre des fonctionnalités pensées pour récompenser la communauté. « C'est un vrai moment de fête », s'enthousiasme la créatrice. « Pendant mon live, je vais proposer des enchères avec un prix de départ à 1 € seulement sur mes créations, mais aussi sur des jouets et friandises de grandes marques que j'ai sourcés. Et surtout, je lancerai des 'Giveaways' : toutes les 5 minutes, il y aura des tirages au sort complètement gratuits pour les spectateurs présents, avec les frais de port offerts. »

Le bon plan pour tester : un accessoire financé par l'application

Le bouche-à-oreille autour de cette nouvelle façon de consommer fonctionne à plein régime, d'autant que les créateurs utilisent des offres de parrainage particulièrement agressives pour faire découvrir le concept.

À l'occasion du grand lancement de sa boutique en direct, Andréa propose d'ailleurs une offre de bienvenue assez incroyable pour les lecteurs qui souhaiteraient tenter l'expérience. En passant par son lien d'invitation exclusif Oria & Guizmo , l'application crédite automatiquement 15 € dans votre portefeuille virtuel, sans aucun minimum d'achat requis.

Concrètement, comment ça marche ?

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Vous créez votre compte gratuitement via le lien ci-dessus. Vos 15 € sont crédités immédiatement. Sachant qu'Oria & Guizmo propose par exemple des bandanas affichés à 15 €, l'utilisation de ce crédit permet de couvrir intégralement le prix de l'article.

L'astuce de la rédaction

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'utilisation de ces crédits offerts n'est pas limitée aux seuls achats réalisés pendant le direct. Ce crédit de 15 € fonctionne aussi immédiatement dans l'espace "Marketplace" (Boutique) du profil d'Oria & Guizmo. Vous pouvez donc tout à fait sécuriser votre commande dès aujourd'hui avant que les stocks ne s'épuisent.

Pour les curieux qui veulent découvrir l'ambiance d'une vente aux enchères pour animaux et tenter de remporter les cadeaux gratuits, le tout premier live d'Oria & Guizmo se tiendra ce dimanche 7 juin à 14h00. Il suffit de s'abonner au profil d'Andréa sur l'application et d'activer le petit marque-page pour recevoir un rappel au lancement du direct. Une belle occasion de soutenir l'artisanat français tout en gâtant son fidèle compagnon à moindres frais !