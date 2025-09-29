Confortablement installé dans son lit, cet homme lit une histoire à son Golden Retriever pour l'aider à s'endormir (vidéo)

On aura beau dire ce qu’on veut, nos chiens sont comme des enfants. Chaque jour, on prend soin d’eux avec attention. On les promène, les nourris, les toilette, les encourage… On joue avec eux et on les rassure quand ils ont peur. Quand ils sont fatigués, certains humains prennent même soin de les bercer et de leur lire une histoire comme c’est le cas de Destiny Laone avec son chien Oakley.

Oakley est un adorable Golden Retriever qui vit dans une petite maison à Orange County, en Californie. Il est le précieux petit ange de Destiny Laone et son petit ami et est gâté au quotidien, comme s’il était l’enfant unique de la famille. En plus de ses belles balades, ses bons repas et ses parties de jeu endiablées avec ses copains, il a très souvent le droit à une petite histoire du soir, juste avant de s’endormir. En effet, sur son compte TikTok , la jeune femme partage très souvent des scènes du quotdien vécues avec son précieux toutou. En octobre 2024, l’une d’elle a particulièrement ému les internautes. On y voit Oakley, épuisé de sa journée et couché contre son papa. Ce dernier est en train de lui lire une histoire pendant que les yeux du canidé se ferment petit à petit…

Une bonne dose d’amour

Aujourd’hui, la vidéo comptabilise plus de 283 500 vues et plus de 53 200 likes ! Suite à ce succès fulgurant, la séquence a été relayée par de nombreux médias, dont Newsweek . “Si on m’avait dit, il y a 10 ans, qu’un jour je vivrais en Californie et que j’aurais un Golden Retriever à qui mon copain lit des histoires du soir, je ne l’aurai jamais cru…”, peut-on lire en légende sur la vidéo. À la fin de la lecture, le jeune homme referme le livre et se penche sur Oakley pour déposer un baiser sur sa babine. Presque déjà au pays des merveilles, le toutou cligne doucement des yeux avant d’entamer officiellement sa nuit.

© @destinylaone / TikTok

Une vie parfaite

Dans les commentaires, les internautes ont été très nombreux à exprimer leurs émotions. “Le fait qu’il ait l’air d’apprécier et d’y prêter attention est tellement mignon”, relève une dénommée Alex visiblement très attendrie. “C’est si beau de voir quelqu’un aimer un chien de cette façon”, assure une autre jeune femme.

Leurs cœurs gonflés par tant d’amour, de nombreux autres utilisateurs du réseau social affirment qu’ils vont eux aussi se mettre à lire des histoires pour enfants à leurs compagnons à 4 pattes. Une chose est en tout cas certaine : Oakley mène la vie idéale dont rêvent tous les toutous de ce monde !