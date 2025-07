Condamné à cause d’un cœur défectueux, ce Bichon de 3 kilos devient le tout premier chien sauvé par une nouvelle opération porteuse d'espoir

Il y a presque un an maintenant, un adorable Bichon Maltais a subi une opération chirurgicale inédite et révolutionnaire pour soigner son problème de cœur. Aujourd’hui, il va très bien et est devenu un pionnier dont l’histoire est largement relayée par les médias du monde entier.

Carter vit aux États-Unis avec sa famille et mène la grande vie. Il y a un an pourtant, sa vie a bien failli s’arrêter brutalement… En effet, à l’issue d’un contrôle vétérinaire de routine, on lui a diagnostiqué une persistance du canal artériel : une malformation cardiaque congénitale courante et mortelle. Après évaluation des différentes solutions qui pouvaient le sauver, la décision de tester une toute nouvelle chirurgie, moins invasive, a été prise. Carter a alors été transféré d’urgence à l’école vétérinaire de l’Université d’Etat de Washington (Washington State University). C’est le Dr Anna Golden, spécialiste en cardiologie vétérinaire, qui a mené l’intervention.

© WSU Insider

Une opération courte et facile

Jusqu’ici, les vétérinaires avaient principalement recours à la thoracotomie, une incision chirurgicale de la paroi thoracique, pour traiter ce problème. Mais comme l’explique le média WSU Insider, il s’agit d’une procédure invasive et risquée, nécessitant une hospitalisation longue suivie d’une convalescence pénible… Grâce à cette toute nouvelle technique, ils n’ont qu’à insérer un cathéter via une petite incision pratiquée au niveau de la veine jugulaire. Un instrument est ensuite passé au travers pour permettre de refermer le canal artériel sans aucune autre forme d’invasion. L’opération dure 2 heures à peine et, grâce à cela, le chien se remet très vite ! “Le lendemain de son opération, Carter était déjà plus vif et plus actif qu’avant. Cette procédure lui permettra de vivre une vie normale et heureuse”, expliquait en effet le Dr Golden à l’époque.

© WSU Insider

A lire aussi : Une femme effrayée par un grand chien trouvé seul en pleine nuit surmonte sa peur pour le sauver (vidéo)

Un “candidat idéal”

Malheureusement pour le moment, cette intervention révolutionnaire ne peut être pratiquée que sur des chiens de toute petite taille (en dessous de 3 kilos). Carter a été le premier à en bénéficier, mais elle a depuis été pratiquée sur d’autres toutous aux 4 coins du pays, toujours avec un franc succès. “Carter était le premier candidat idéal pour cette procédure. Nous avons pu le faire entrer et sortir de l'hôpital en 24 heures, par rapport à l'hospitalisation plus longue requise pour une chirurgie à thorax ouvert”, a conclu la vétérinaire. Aujourd'hui, Carter est en parfaite santé et a repris le cours de sa vie !