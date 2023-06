Comment assurer une qualité de soin élevée pour son chien face aux risques croissants liés à la leishmaniose ?

La leishmaniose connaît une progression préoccupante ces dernières années, tant en termes de nombre de chiens infectés que de répartition géographique des cas. La maladie est à prendre très au sérieux, car elle peut déboucher sur le décès de l’animal et requiert un traitement à vie. Zoom sur la leishmaniose et les moyens d’en protéger sa boule de poils.

Nous aimons nos chiens et les traitons comme des membres à part entière de nos familles. Leur santé et leur bien-être sont donc au sommet de nos priorités. La possession responsable d’un animal de compagnie implique de faire en sorte qu’il reçoive le meilleur soin possible.

Or, ce n’est un secret pour personne, les dépenses liées au suivi vétérinaire et aux traitements n’échappent pas à l’inflation. Elles pèsent sur le budget des ménages, mais ceux d’entre eux qui ont eu la bonne idée de faire assurer leurs chiens réalisent des économies non négligeables sur ce plan.

Ces maîtres savent que si quelque chose devait arriver à leurs fidèles compagnons, ils seront en mesure de leur garantir des soins de qualité sans se soucier de leur portefeuille. Ce « quelque chose », justement, peut survenir sous différentes formes. L’une des plus inquiétantes est la leishmaniose, maladie dont l’évolution observée ces derniers temps incite à la vigilance.

Autrefois, la leishmaniose sévissait principalement sur le pourtour méditerranéen. Aujourd’hui et depuis 2 décennies, elle progresse sensiblement vers le nord de la France, gagnant des régions jusqu’ici relativement épargnées, et de l’Europe. Ainsi, en 1982, seuls 6 départements français étaient concernés, alors que de nos jours, ce nombre est passé à 15. Le réchauffement climatique n’y est pas étranger.

Le nombre de cas de chiens infectés est aussi en nette augmentation. On estime aujourd’hui qu’il y a un canidé malade pour 3 à 5 infectés mais ne présentant pas de symptômes (porteurs sains).

La leishmaniose, ce mal qui menace nos amis à 4 pattes, mais pas qu’eux

Pourquoi la leishmaniose inquiète-t-elle tant ? Au-delà du fait qu’elle tend à gagner du terrain, cette maladie est préoccupante en elle-même, car elle est incurable et peut être fatale. Le chien qui en est atteint doit recevoir un traitement à vie.

De plus, elle est susceptible de se muer en zoonose ; autrement dit, elle peut être transmise du chien vers l’Homme par un phlébotome. Ce moucheron ressemblant à un petit moustique est le principal vecteur de cette maladie en piquant l’animal.

La prévention, clé de la protection

Comme évoqué plus haut, un chien atteint de leishmaniose ne peut en guérir. On peut simplement lui administrer un traitement durant toute son existence pour empêcher l’aggravation des symptômes et étendre autant que possible son espérance de vie.

La meilleure protection contre cette maladie reste donc la prévention. Celle-ci passe par le recours à des traitements antiparasitaires. Colliers, pipettes et autres sprays permettent de garder les phlébotomes et les autres parasites à distance, et ainsi d’empêcher les piqûres.

Il existe, par ailleurs, un vaccin préventif qu’il est possible d’administrer au chien dès 6 mois.

Pour lui éviter d’être piqué, il est conseillé de le garder à l’intérieur de la maison autant que possible, surtout lorsque l’activité des moustiques est à son apogée.

Les eaux stagnantes sont aussi à éliminer de l’habitat, car c’est là que les femelles pondent leurs œufs et que les larves se développent.

L’assurance pour chien contre la leishmaniose

Prémunir son chien contre la leishmaniose en particulier et les problèmes de santé plus ou moins grave en général a un coût. Le traitement à vie contre cette maladie est encore plus onéreux.

Dans un cas comme dans l’autre, disposer d’une assurance santé animale permet d’avoir l’esprit tranquille ; le propriétaire dont le chien est assuré peut garantir à ce dernier une qualité de soin élevée tout en contrôlant ses dépenses.

