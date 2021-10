"Comme Un Roi" : la nouvelle marque française sur le marché de l’alimentation, des soins et des accessoires haut de gamme pour chien et chat

Production française et européenne, qualité haut de gamme, design soigné et engagement écologique… Comme Un Roi a plus d’un atout à faire valoir, la marque proposant un concept inédit pour satisfaire les chiens, les chats et les maîtres les plus exigeants.

La marque française indépendante Comme Un Roi n’a été créée que récemment, mais elle se distingue déjà grâce à son concept unique : réunir alimentation, cosmétiques et accessoires pour animaux de compagnie en un seul lieu, tout en misant sur le très haut de gamme et la protection de l’environnement.

Tout est produit en France et en Europe, avec des partenaires triés sur le volet et dans des usines et ateliers jouissant des plus hautes certifications. La recherche de la perfection qui caractérise Comme Un Roi s’exprime jusque dans l’esthétique des produits et de leurs emballages. Le packaging est effectivement soigné, offrant une lecture facile et fluide.

Croquettes, aliments humides et friandises premium

Comme Un Roi propose des gammes de petfood sèche et humide très haut de gamme, au service de la digestion, de l’assimilation et du bien-être de l’animal.

Les croquettes sont sans céréales, à très haute teneur en protéines animales (76 à 85%) et à base de 60% de viande fraîche. Les recettes, comprenant prébiotiques et probiotiques, sont complètes et équilibrées. Elles excluent soja, OGM, colorants, conservateurs et œufs.

Les conserves sont, elles aussi, sans céréales ou « low grain ». Elles sont constituées de viandes fraîches à 60%, provenant d’Europe.

Quant aux barquettes, elles sont fabriquées en France à base de viande et de légumes, et sans céréales. Elles sont composées de protéines animales (45 à 55%), de taurine et de vitamines E et D. La gamme comprend également des barquettes bio, tant pour les chiens que pour les chats.

Comme Un Roi, c’est aussi une gamme de friandises moelleuses au poulet, à l’agneau, au krill, au canard, à la dinde ou encore au saumon. Ces bouchées gourmandes garantissent 26% de viandes et sont sans céréales. Leurs recettes aux herbes et baies contribuent à l’entretien de la santé buccodentaire, de la peau, du poil et du poids de l’animal.

Des cosmétiques haut de gamme

Parfums, shampoings, après-shampoings, produits de soins… Comme un Roi propose une variété de cosmétiques haut de gamme, formulés à partir d’actifs naturels fabriqués en France.

La gamme comprend notamment des shampoings spécialement élaborés pour les chiots, les animaux à poil blanc ou encore ceux souffrant de démangeaisons, des lotions anti-insectes, des solutions apaisantes et des brumes parfumées.

Des accessoires pratiques, confortables et design

Du côté des accessoires, Comme Un Roi met à la disposition des propriétaires de chiens et chats un catalogue diversifié de coussins, paniers et sacs dessinés par un styliste français. Des produits à l’esthétique prononcée et s’inscrivant totalement dans les tendances mode. Le tout est fabriqué en Europe et sans compromis sur le confort : haute densité de mousse de rembourrage, déhoussables, lavables, en polycoton…

La gamme de sellerie Comme Un Roi présente de superbes colliers, laisses et autres harnais en cuir italien Nappa.

Les petits meubles, griffoirs et arbres à chat Comme Un Roi sont confectionnés en Vendée et en Russie (bois de bouleau massif).

Comme Un Roi pense aussi à Dame Nature

Comme Un Roi met également un point d’honneur à apporter sa contribution à la préservation de l’environnement.

Les productions de la marque française s’effectuent toutes en veillant à n’avoir qu’un faible bilan carbone et à préserver les ressources naturelles. L’engagement environnemental de Comme Un Roi, c’est aussi de proposer des accessoires lavables et durables, des conserves et des barquettes recyclables, ainsi qu’un recours au suremballage fortement réduit.