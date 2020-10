Comme l'Homme, la personnalité et les capacités des chiens évolueraient à mesure qu'ils prennent de l'âge !

Photo d'illustration

D’après une étude réalisée dans une université hongroise, certains traits de personnalité du chien ne sont pas figés. Ils évoluent avec l’âge, de la même manière que chez l’être humain.

Dirigée par Borbala Turcsan, une équipe de chercheurs à l’Université Eötvös Lorand de Budapest (Hongrie) s’est penchée sur l’évolution de la personnalité chez le chien. Les résultats de leur étude ont été publiés le 14 octobre dernier dans la revue Scientific Reports, comme le rapporte People.

Ces travaux démontrent donc que la personnalité de nos amis à 4 pattes change avec le temps, et donc l’âge. Pour Borbala Turcsan, elle est « à la fois stable et malléable », dans la mesure où des traits restent fixes, tandis que d’autres se modifient au fil des années. La scientifique précise que « en moyenne, tous les chiens deviennent moins actifs et moins curieux à mesure qu’ils prennent de l’âge ».

Elle et ses collègues ont analysé les personnalités de 217 chiens race Border Collie, âgés de 6 mois à 15 ans. Pour cela, ils ont eu recours à un système de test informatisé appelé Vienna. 4 ans plus tard, les canidés qui étaient toujours en vie ont été testés à nouveau.

Ils ont été soumis à des exercices permettant de les évaluer dans différents domaines : l’exploration, la recherche de nouveauté (leur intérêt et leur excitation à l’égard de situations nouvelles), la frustration, le jeu de balle, l’obéissance ou encore la résolution de problèmes.

Les auteurs de l’étude ont ainsi découvert que les aptitudes liées à l’attention et à la résolution de problèmes augmentaient jusqu’à l’âge de 6 ans, puis se stabilisaient. En revanche, la recherche de nouveauté déclinait sensiblement après l’âge de 3 ans.

La tolérance face aux situations frustrantes et le désir de socialisation restaient stables pendant 4 ans, puis baissaient.

L’étude a été commentée par plus d’un spécialiste, dont la Dr Katherine Houpt, de l’école de médecine vétérinaire à l’Université Cornell. Cette dernière a déclaré qu’elle aurait souhaité que ces travaux aient porté sur d’autres races, plutôt que de se focaliser sur le seul Border Collie. « Ils ont utilisé la race la plus intelligente pour cette étude », a-t-elle effectivement déclaré sur NBC News. Selon elle, la donne pourrait être différente avec d’autres chiens comme le Beagle, par exemple, « quand il s’agit de la diminution et de la recherche de nouveauté ».

Elle relève toutefois un point positif : le fait que les chiots, même les plus actifs, ont tendance à se calmer en vieillissant. Ce qui rend leur « gestion » plus simple pour les personnes les moins énergiques notamment. En prenant de l’âge, les chiens « demeurent obéissants et sociaux, ce qui est probablement la chose la plus importante pour les propriétaires », conclut-elle.