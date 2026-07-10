Coincés sur des rochers très instables deux chiens Bouviers Bernois sont sauvés en bateau avec leurs maîtres

Le 29 juin 2026, à Wastwater Screes (Angleterre), un couple parti se promener avec ses 2 Bouviers Bernois s’est retrouvé bloqué dans une zone rocheuse instable. Alertés par la police de Cumbria qui avait été prévenue par le couple, les secouristes de montagne de Wasdale sont intervenus sur place pour leur porter secours. Après avoir traversé le lac Wastwater, les sauveteurs ont pu ramener Hugo, Elsie et leurs maîtres en toute sécurité.

Alors qu’ils étaient partis se promener sur les rives du lac Wastwater, dans le Lake District (Angleterre), un couple et ses 2 Bouviers Bernois, Elsie et Hugo, se sont retrouvés coincés dans une zone de rochers instables.

6 secouristes déployés

Une publication Facebook diffusée sur le compte de la Wasdale Mountain Rescue Team (équipe de secours en montagne de Wasdale) précisait que les secouristes avaient été prévenus par la police de Cumbria au sujet de ce couple bloqué dans le parc national.

« L’équipe se trouvant déjà au camp de base en raison d’un incident en cours, 6 membres de l’équipe de secours en montagne (WMRT) qui n’étaient pas mobilisés pour cette intervention ont pu intervenir immédiatement », indiquait le post.

Une balade en bateau

Un bateau de Wasdale a été mobilisé pour l’occasion, afin d’effectuer la traversée du lac et rapatrier le couple et ses 2 compagnons canins. « Hugo et Elsie étaient aux anges à l’idée de cette balade en bateau inattendue ; ils ont dégusté des biscuits et encouragé l’équipage à grands aboiements enthousiastes », déclarait le porte-parole des secouristes. « Ils ont été transportés en toute sécurité – avec leurs maîtres – jusqu’à la rive opposée afin qu’ils puissent regagner leur voiture sans avoir à affronter d’autres terrains accidentés. »

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WMRT / Facebook

Une intervention de 2 heures et demie

Lancée vers 19h20, l’opération de sauvetage a duré un peu plus de 2 heures et demie, comme le précisait le média BBC.

« Un sauvetage réussi sur toute la ligne, avec deux chiens de montagne bernois ravis de profiter d’une croisière surprise sur le Wastwater, prouvant une fois de plus que même les meilleurs chiens d’aventure ont parfois besoin d’un petit coup de main de la part de leurs amis. »