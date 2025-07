Coincée au fond d’une mine abandonnée, une chienne de 9 ans est sauvée grâce au sang-froid de sa maîtresse et des secours

Une chienne a eu la malchance de se retrouver piégée dans un ancien puits de mine, profond de plusieurs dizaines de mètres. Une intervention rapide et une opération de sauvetage délicate ont alors été déclenchées pour tenter de la sortir de cette mauvaise posture.

Une promenade sur un site minier a bien failli connaître une tournure tragique après la chute d’une chienne dans un puits de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. L’intervention rapide et efficace des secours a permis à l’animal de retrouver la surface et sa maîtresse sans blessure grave, rapportait 12 News le mardi 8 juillet.

L’incident s’est produit le lundi 7 juillet peu avant 13h30 locales. Hailey, croisée Bouvier Australien de 9 ans, accompagnait sa propriétaire qui explorait une concession minière récemment acquise, près du site Van Deeman à l’ouest de White Hills, en Arizona (Etats-Unis).



Mohave County Sheriff's Office Search and Rescue / Facebook

La chienne est alors tombée dans un puits de mine abandonné, se retrouvant prise au piège à 30 mètres de profondeur. Sa maîtresse a d’abord cru au pire, mais a retrouvé espoir en constatant que Hailey bougeait toujours.

Une vieille échelle en bois pouvait permettre à la jeune femme de descendre, mais elle lui semblait beaucoup trop fragile. Le risque qu’elle se rompe était plutôt élevé, et cela aurait sans doute aggravé la situation. La maîtresse de la chienne a préféré appeler les secours.



Mohave County Sheriff's Office Search and Rescue / Facebook

C’est l’équipe de recherche et de sauvetage du bureau du shérif du comté de Mohave qui a été mobilisée sur cette opération. Arrivée sur les lieux, et après avoir évalué la situation, elle a mis en place « un système de sauvetage technique par corde avec une ligne à double tension pour une descente et une remontée en toute sécurité », peut-on lire sur sa page Facebook.

Plus de peur que de mal pour Hailey

L’un des secouristes est ensuite descendu dans la mine avec un harnais pour Hailey. Une fois la chienne harnachée, elle et son sauveur ont été hissés à la surface en toute sécurité par les collègues de ce dernier.



Mohave County Sheriff's Office Search and Rescue / Facebook

« Heureusement, la femme et Hailey s'en sont sorties indemnes, alors que la situation aurait pu avoir une issue tragique, indiquait l’équipe de recherche et de sauvetage du bureau du shérif du comté de Mohave dans son post. Les vieux puits de mine sont intrinsèquement dangereux, surtout pour les personnes peu expérimentées ou sans assistance à proximité. »

Mohave County Sheriff's Office Search and Rescue / Facebook

Le service de sauvetage a également tenu à saluer la propriétaire de la chienne pour son sang-froid et « sa promptitude à demander de l'aide », tout en soulignant l’« excellent travail » des intervenants.