Coincé pendant 5 jours dans une jante de voiture: le calvaire d'un chien prend fin grâce à l'opération salutaire des vétérinaires

Grâce à l’intervention conjointe des pompiers et des vétérinaires, un chien qui avait la tête coincée dans une jante depuis des jours a finalement été libéré. Il continue de se remettre de sa mésaventure dans un refuge. Dès qu’il sera rétabli, il pourra être proposé à l’adoption et commencer sa nouvelle vie.

Pickle est enfin libre ! Cela faisait 5 jours que ce pauvre chien avait la tête prisonnière d’une jante de voiture, comme le rapporte I Love My Dog So Much. Personne ne sait comment il en était arrivé là, mais ce qui compte, c’est qu’il est désormais hors de danger.

L’homme qui l’avait découvert dans cet état, à Angleton dans l’Etat du Texas, a essayé de le secourir, notamment en l’enduisant d’huile. Toutefois, ses efforts n’ont pas suffi à mettre fin au calvaire du canidé. Il n’a pu que lui donner de l’eau et de la nourriture, en attendant l’arrivée des secours qu’il a appelés.

C’est d’abord le sergent Kelly Russell, du bureau du shérif local, celui du comté de Brazoria, qui est arrivé. Il ne pouvait rien faire non plus. La situation devenait de plus en plus critique, car Pickle avait la tête déjà bien enflée.

Il a été emmené dans une clinique vétérinaire, où le personnel soignant animalier et les pompiers de Missouri City ont travaillé de concert pour le sortir de cette mauvaise passe. Ils l’ont d’abord endormi, puis ont procédé au découpage de la jante au moyen d’une scie à métaux.

Enfin libéré, le chien, dont l’âge estimé est d’un an et demi, a été soigné et confié au refuge de l’association Three Little Pitties All Breed Rescue.

Il s’y trouve encore actuellement et continue de s’en remettre. Il rejoindra bientôt une famille d’accueil. Dès que son état de santé le permettra, il pourra être proposé à l’adoption.

