Coda, un concept store unique en son genre pour répondre aux besoins des animaux et aux envies de leurs humains

La place du chien et du chat au sein de sa famille et de la société a énormément évolué. Les attentes des propriétaires également. Coda, concept store fondé par une passionnée d’animaux de compagnie et de méthodes de soins alternatives, a justement été conçu pour répondre à ces besoins.

Coda, nouveau concept store dédié au bien-être du chien et du chat, est à découvrir du côté de Lançon-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Son nom signifie « queue » en italien, symbolisant la joie qu’éprouvent et manifestent les chiens en la remuant. C’est donc pour faire un clin d’œil au bonheur que nous apportent les animaux au quotidien que Carine Mione l’a choisi pour son beau projet.

Ancienne responsable communication chez une grande marque petcare, praticienne en massage canin et conseillère Fleur de Bach pour animaux, Carine Mione s’est inspirée de son expérience personnelle de propriétaire canin pour fonder Coda.

Son chien Oslo, de race Bouledogue Français, l’accompagnait partout, y compris sur son lieu de travail, mais il semblait souffrir d’anxiété dès qu’il était exposé à des situations sociales intenses. Cherchant à cerner ce qui n’allait pas dans sa socialisation et à mieux comprendre ses besoins, elle s’était dument renseignée sur la question entre avis d’experts comportementalistes et lectures d’ouvrages spécialisés notamment.

De cette quête est né un constat ; chaque animal possède une personnalité qui lui est propre, nécessitant une approche individualisée, en adéquation avec ses spécificités. Carine Mione a pensé Coda comme un espace mettant à la disposition des pets-parents des solutions adaptées à ces attentes. Les produits et les prestations que l’on y retrouve sont là pour aider l’humain à s’adapter à l’animal, et pas l’inverse.

Des produits naturels pour soigner son animal autrement

Bien-être et joie de vivre sont les maîtres-mots chez Coda. Cela se retrouve dans la gamme de produits sélectionnés avec soin par Carine Mione. Cette dernière les a piochés çà et là en Europe, en ne choisissant que ceux dont la qualité, l’origine et l’impact sur la santé et le bonheur de l’animal sont avérés.



Solutions de phytothérapie et autres soins complétant les méthodes traditionnelles y ont la part belle, répondant à ce besoin qu’expriment de plus en plus de propriétaires de soigner leurs animaux de manière naturelle.

Des prestations résolument tournées vers le bien-être

Du côté des services disponibles chez Coda, ils font l’objet d’une sélection tout aussi méticuleuse de la part de Carine Mione pour les bienfaits qu’ils apportent au chien et au chat. Massages canins, Fleurs de Bach, ostéopathie et autres formes de naturopathie sont mis à la disposition des propriétaires soucieux du bien-être de leurs amis à fourrure.

Le tout répondant, dans une ambiance conviviale et cosy, aux aspirations qualitatives et éthiques des maîtres, ainsi qu’à leur recherche d’écoute et de proximité.

