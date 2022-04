Chocolats de Pâques : les vétérinaires lancent un appel aux propriétaires de chiens et redoutent l'augmentation des cas d'urgence

Photo d'illustration

Pâques approche à grands pas, et cette fête doit le rester pour tout le monde, y compris nos chiens qui sont en danger face à la profusion de chocolat caractérisant la période. Les vétérinaires appellent les maîtres à la vigilance face au risque que les animaux en ingurgitent et tombent malades.

Le chocolat est incontestablement la star absolue à Pâques. En forme d’œuf ou de lapin, difficile d’échapper aux friandises cacaotées qui s’invitent partout. Nos chiens doivent toutefois en être protégés à tout prix. Les vétérinaires redoutent tout particulièrement cette période, comme le rappelle le Mirror.

Outre-Manche, un sondage récent révèle que 67 % des propriétaires canins essaient systématiquement d’éloigner le chocolat de leurs compagnons à 4 pattes, car ils savent pertinemment qu’il est toxique pour ces derniers. Parmi les 3000 maîtres interrogés, un sur 5 reconnaît cependant ressentir de la culpabilité lorsqu’il déguste du chocolat en présence de son chien, qui le supplie du regard de lui en donner. Une demande à laquelle il ne faut absolument pas accéder, car il en va de sa santé et même de sa vie.

Dr Jayne Laycock, vétérinaire depuis 25 ans, a vu bien des chiens souffrir durant la fête pascale au cours de sa carrière. Elle invite les propriétaires à « penser comme un chien » et de veiller à garder les chocolats hors de portée de leurs animaux de compagnie.

« Le chocolat contient beaucoup de sucre, de graisse et de caféine, qui sont tous mauvais pour la santé de votre chien, dit la praticienne. Mais l'ingrédient qui est en fait toxique pour votre chien est la théobromine, un alcaloïde amer de la fève de cacao ». Une substance aux conséquences désastreuses, puisqu’elle « peut rendre votre chien malade et même causer sa mort ».

Outre le cacao, les friandises proposées à Pâques contiennent d’autres ingrédients potentiellement nocifs pour les canidés : les amandes, les noix de macadamia, le xylitol, les raisins… Toutes les formes de chocolat sont à proscrire, y compris le chocolat blanc qui est généralement riche en sucre et en matière grasse.

« Il vaut mieux prévenir que guérir »

La vétérinaire recommande donc d’éviter, si on a un chien, d’organiser une chasse aux œufs de Pâques dans son jardin, car il pourrait les dénicher très vite et facilement grâce à son odorat, et en consommer. « Si vous en prévoyez une, poursuit le Dr Laycock, gardez votre chien enfermé jusqu'à ce que toutes les friandises de Pâques aient été trouvées et qu'il n'y ait absolument aucune chance qu’il tombe sur un chocolat oublié. »

Et si jamais, malgré toutes les précautions prises, il parvient tout de même à en manger, elle conseille « d’appeler votre vétérinaire immédiatement. Même un petit morceau qui peut sembler inoffensif peut avoir un effet néfaste sur votre chien. Il vaut donc mieux prévenir que guérir ».