"Chiots & Chatons, 3 mois pour devenir grand" : C8 propose une émission pour suivre l'éducation des animaux

Un nouveau programme est à découvrir sur C8 à partir du 3e dimanche de ce mois de septembre. Les 2 premiers épisodes de la série documentaire seront diffusés, pour vous permettre de suivre les premiers pas de jeunes chiens et chats nés dans des élevages familiaux.

« Chiots & Chatons, 3 mois pour devenir grand ». C’est le titre d’une série documentaire inédite et passionnante, à suivre à partir du dimanche 20 septembre sur C8.

L’émission permet de suivre la progression de chiots et de chatons élevés par des passionnés. Au sein de ces élevages individuels ou familiaux, les jeunes animaux reçoivent les bases de l’éducation et de la socialisation, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de quitter leurs mères, frères et sœurs pour rejoindre leurs nouvelles familles et faire leur bonheur.

Certains apprennent aussi les rudiments de leurs futurs métiers, comme les chiens de montagne des Pyrénées (ou Patou) qu’élève Angélique. Plus tard, ces petits quadrupèdes deviendront géants et assureront la protection de troupeaux de moutons dans les régions montagneuses.

Autre éleveuse dont le travail est à découvrir dans cette série documentaire, Sabine prend soin de ses chiots Beagle et leur enseigne les fondements de la vie de famille, tout en s’employant à canaliser leur énergie débordante.

De son côté, Faustine peut compter sur l’aide de son mari et de leurs enfants pour aider ses chiots Akita Inu à grandir et à se socialiser, avant de les confier à leurs futurs foyers.

« Chiots & Chatons, 3 mois pour devenir grand » sera diffusée le 20 septembre à 18h15, dans le cadre d’une journée en grande partie consacrée aux animaux sur C8 :

