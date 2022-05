Une chienne vivant mal la vie au chenil et ne suscitant l'intérêt de personne devient la réceptionniste du refuge

Coco arbore un large sourire et un regard empli d'amour. Pourtant, la chienne attend toujours sa famille pour la vie dans un refuge de la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA) en Angleterre. Décrit comme « un compagnon aimant et loyal », l'animal aide l'équipe à accueillir les visiteurs.

Derrière les murs de la RSPCA Solent Branch, à Fareham (Angleterre), plusieurs boules de poils attendent d'être adoptées. Parmi elles, se trouve Coco. La chienne de 3 ans a été rendue à l'équipe en raison de son comportement jugé complexe.

De nature nerveuse, elle a besoin de vivre dans un environnement tranquille et de maîtres très présents. « Coco peut prendre du temps pour faire confiance à de nouvelles personnes, donc ses propriétaires devront lui donner du temps et de l'espace au début pour l'aider à s'installer, a expliqué un porte-parole de la RSPCA, elle peut rencontrer de nouvelles personnes, si elles l'approchent correctement, qu'elles sont calmes et lui permettent de dire bonjour à son rythme. »

En outre, la chienne a une peur bleue des vétérinaires. Pour l'aider à la surmonter, un travail de socialisation se révèle être important.

Une chienne réceptionniste

Bien que Coco ait quelques problèmes de comportement, elle abrite en elle pléthore de qualités. Enjouée et intelligente, la chienne adore acquérir de nouvelles compétences. Ses bienfaiteurs ont indiqué à nos confrères de Mirror, qu'elle suit actuellement une formation pour travailler le rappel et la marche en laisse. Fan de jouets, elle s'amuserait « toute la journée si elle le pouvait » !

Tout ce dont Coco réclame, ce sont des propriétaires patients, compréhensifs et aimants. Hélas, sa vie au chenil lui pèse. « Elle est assez stressée ici et ne suscite malheureusement pas beaucoup d'intérêt », ont souligné les membres de l'équipe.

Afin qu'elle supporte mieux les longues journées au refuge, le personnel lui a dégoté un « job ». Coco est devenue réceptionniste au sein de l'association ; elle accueille les visiteurs avec ses collègues humains. Quand de potentiels adoptants franchissent les portes de l'établissement, un véritable petit rayon de soleil les illumine.

Affectueux et loyal, l'animal s'avère un excellent compagnon. Grâce à son « poste » – qu'elle prend très au sérieux –, nous espérons que la belle Coco rencontre un jour son âme sœur !

