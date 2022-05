Un chien loyal reste aux côtés de sa propriétaire piégée dans les bois et alerte les sauveteurs

Sherry Noppe a disparu le mardi 3 mai, au grand dam de sa famille. La résidente de Katy (Texas, États-Unis) était partie se promener avec son Labrador Retriever, prénommé Max, lorsque le drame est arrivé.

Pendant 3 jours, la sexagénaire, qui a récemment reçu un diagnostic de démence, est restée piégée dans les bois du parc George Bush couvrant plus de 3 000 hectares. Son fidèle compagnon à 4 pattes ne l'a jamais abandonnée. Max a demeuré à ses côtés tout au long de cette épreuve. C'est d'ailleurs grâce à lui que les sauveteurs ont réussi à la retrouver.

Vendredi, vers 3h du matin, l'équipe de secours s'est laissée guider par les aboiements du canidé. « C'est un petit miracle qu'elle soit en vie après avoir disparu si longtemps », a déclaré un agent de police. La rescapée, qui souffrait de déshydratation et d'ecchymoses, a été transportée à l'hôpital.

© Find Sherry / Facebook

« Elle se porte étonnamment bien depuis qu'elle est là-bas, a indiqué la fille de Sherry Noppe, il lui a sauvé la vie. C'est notre héros. » Les membres de la famille ont applaudi non seulement les efforts des secouristes, mais aussi du Labrador Retriever.

L'animal avait senti que sa maîtresse avait besoin de lui. La loyauté des chiens n'a aucune limite et leur amour pour leurs propriétaires s'avère inconditionnel.

Here’s a pic taken of Max shortly after the rescue!!

Family just shared this photo of the sweet & loyal hero w/ my colleague @KHOUStephanie whose taking over the story for me for noon — be sure to tune into #KHOU11 @ 12p for latest & follow @JMilesKHOU for more @ 4,5,6pm! @KHOU pic.twitter.com/LCqIQPcUsw