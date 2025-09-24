Un chien connu pour son caractère réservé parcourt 12 kilomètres pour se rendre aux funérailles de son défunt propriétaire

L’acte accompli par Nick, ce petit chien brésilien, est admirable. Ayant perdu son propriétaire âgé de 45 ans, l’animal lui a rendu un dernier hommage en se rendant à son enterrement. Sa présence n’était pas attendue, mais il a été accueilli à bras ouverts.

Claudemir Cândido Luiz, surnommé Marola, était une figure connue de la ville d’Ipuiúna (Brésil). Décédé tout récemment et brutalement d’une crise cardiaque, il a laissé un grand vide derrière lui, en particulier dans le cœur de son fidèle compagnon, Nick.

12 kilomètres parcourus par amour

Lors de l’enterrement de Marola, Nick avait été laissé à la maison, dans une zone rurale à 12 kilomètres du centre-ville d’Ipuiúna. Tous les proches de l’homme ont été étonnés de voir le petit chien arriver en plein milieu de la cérémonie. Son entrée n’est pas passée inaperçue, le canidé étant allé s’installer juste à côté de son défunt propriétaire.

@portoalegreoficial / Instagram

« Nick était tout pour lui »

Marola et Nick se connaissaient depuis 10 ans. Personne n’aurait imaginé que ce petit chien réservé et timide puisse parcourir une route aussi longue, d’environ 3 heures, sur des chemins de terre, pour trouver sa place parmi une foule. D’ordinaire, Nick demeure sur la réserve avec les étrangers, et ne comptait que sur l’affection de son propriétaire.

@portoalegreoficial / Instagram

« C’était déchirant à voir »

Katia, la cousine et la thérapeute de Marola, est revenue sur ce moment fort en émotions auprès de Mix Vale. En effet, un accès au cercueil a été donné au chien, afin qu’il puisse faire ses derniers adieux à son propriétaire adoré. Elle expliquait : « Il a vraiment ressenti sa perte ». Les images montrent un petit chien bouleversé, épuisé et à fleur de peau.

Une communauté bouleversée

L’acte extraordinaire de Nick a été remarqué par l’assemblée, mais a dépassé les frontières du moment même des funérailles. Le chien a fait la une des journaux régionaux. Les habitants d’Ipuiúna ont été profondément touchés car ce témoignage d’amitié.

La famille de Marola, notamment son frère ainsi que sa cousine, ont prévu d’ériger prochainement un mémorial sur la propriété du défunt, mettant notamment en avant le lien homme-animal qui a mené à un attachement, à travers des photos.

Nick, qui est aujourd’hui entre les mains bienveillantes de la famille de son propriétaire, a permis de mobiliser toute une communauté autour de la question du bien-être animal en milieu rural.