Chien au travail : DoggyWorky lance une enquête nationale inédite pour mieux comprendre et améliorer cette pratique et a besoin de votre avis

Emmener son chien sur son lieu de travail est une démarche dont les bienfaits sont multiples et concernent toutes les parties ; l’animal lui-même, son propriétaire, les collègues et l’entreprise. Cette pratique suscite un intérêt croissant, mais où en est-on sur ce plan aujourd’hui ? Quel état des lieux peut-on dresser sur le dog-at-work ? Quelles sont les attentes des salariés ? C’est pour répondre à ces questions et ainsi mieux cerner les aspirations de chacun et favoriser une mise en œuvre sereine et sécurisée d’une telle politique que DoggyWorky lance une enquête nationale à laquelle vous êtes appelés à participer.

De plus en plus de salariés ont la possibilité d’être accompagnés de leurs chiens au bureau. Les entreprises qui mènent une démarche dog-friendly s’organisent en conséquence afin que l’expérience soit pleinement profitable à tous. DoggyWorky est justement là pour les accompagner dans ce processus, les y aider pas à pas via un encadrement complet et des formations uniques notamment.

Une enquête inédite en France

Consciente à la fois des bienfaits du dog-at-work, des exigences et des enjeux de cette pratique, DoggyWorky a décidé de lancer une enquête nationale inédite autour d’elle. Le but est de développer une connaissance globale et complète des attentes des salariés, mais aussi des freins au déploiement d’une politique dog-friendly au travail.

Les données recueillies, plus en phase avec la réalité du pays puisque la plupart des informations disponibles jusqu’ici étaient limitées, anciennes ou provenaient de l’étranger, permettront de formuler des recommandations concrètes et susceptibles de garantir la réussite d’une telle expérience.

Lesdites recommandations seront présentées à l’occasion de la Semaine Internationale du Chien au Travail (16 au 20 juin 2025), en particulier le vendredi 20 juin.

Une plateforme facile d’accès et sécurisée

Participer à cette enquête, lancée le 24 mars 2025 et qui restera ouverte jusqu’au 18 mai 2025 à minuit, c’est donc contribuer à améliorer l’intégration de nos compagnons à fourrure dans nos environnements professionnels.

Y prendre part est d’ailleurs très simple et sécurisé, puisqu’elle est accessible en ligne via une plateforme 100% conforme RGPD (règlement général de protection des données).