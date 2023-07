« Chaque vie a de la valeur » : en Grèce, la solidarité s'organise pour sauver les animaux pendant les incendies

« Le pays est en guerre contre […] les incendies », a déclaré le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Sur Facebook, le Secrétariat spécial pour la protection des animaux de compagnie en Grèce a annoncé avoir connaissance de dizaines d’animaux brûlés dans des refuges.

« Nous essayons, en coopération avec des bénévoles et des groupes de sauvetage, de libérer autant d’animaux que possible », a poursuivi ce dernier. « Chaque vie a de la valeur. »

© hellenicredcross / Instagram

Face à ce désastre, le Secrétariat a appelé les personnes fuyant les feux de forêt à emmener leurs petits compagnons et à ne pas les laisser pris au piège ou enchaînés. Comme le rapporte Euronews dans un article paru le 25 juillet, des habitants de la ville de Pournari (nord-ouest d’Athènes) ont été vus en train de conduire des animaux loin des flammes, dont des chevaux.

« Je veux juste que ma famille aille bien. Nous n'avons emporté que le strict nécessaire, des vêtements, de l'eau, des sandwichs pour les enfants et du lait pour le bébé. Nous sommes six personnes, quatre enfants et deux adultes. Nous avons aussi pris les deux chiens et les oiseaux », a confié un riverain à l’agence de presse Reuters.

Forte mobilisation pour sauver les animaux

Pour sauver les animaux de ferme, mais aussi de refuge, dans les régions de Kalyvia et d’Anavyssos, le Secrétariat a fait appel à des volontaires pour prêter des camions.

Dans une banlieue située au nord de la capitale, l’organisation caritative Dog’s Voice et le conseil municipal ont préparé un espace dans une ancienne carrière afin d’accueillir des chiens ainsi que des chats. Pour l’heure, l’organisme a enregistré plus de 400 arrivées d’animaux en provenance des zones sinistrées.

Sur les réseaux sociaux, Dog’s Voice a indiqué que des vétérinaires de toute l’Attique soignaient en priorité les animaux souffrant de blessures graves, de brûlures ou de problèmes respiratoires.

En raison des températures très élevées et du nombre croissant de bêtes prises en charge, l’ONG avait lancé un appel au don il y a une semaine. Dog’s Voice avait notamment besoin d’aliments, de tapis réfrigérants ou encore de laisses. Pour avoir des nouvelles et suivre son travail, rendez-vous sur Instagram : @dogsvoice.