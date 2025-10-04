Chaque jour, ce chien à la joie de vivre communicative fixe les visiteurs du refuge avec un regard qui supplie qu’on l’adopte (vidéo)

Derrière la vitre d’un box de refuge, un regard plein d’espoir accroche celui des visiteurs. Un chien au passé difficile attend patiemment que son tour vienne. Malgré les épreuves, il rayonne d’affection et ne demande qu’une chose : qu’on lui tende enfin la patte pour une nouvelle vie.

Il s’appelle Caiman, mais il n’a absolument rien d’un saurien. C’est un chien dont la joie de vivre est intacte, malgré son séjour au refuge et sa longue attente d’une famille aimante, d’après Newsweek .

Caiman est, en effet, l’un des pensionnaires canins de la structure d’accueil gérée par l’association Peggy Adams Animal Rescue League et basée à West Palm Beach, dans l’Etat de la Floride (Etats-Unis).



Peggy Adams Animal Rescue League / Facebook

Ce croisé Bouledogue Américain de 2 ans se poste tous les jours derrière la vitre de son box de refuge et regarde les visiteurs avec insistance, espérant croiser leurs regards et les voir s’arrêter devant lui. Ses yeux sont particulièrement profonds et touchants.

Son rêve ? Que l’une de ces personnes qu’il voit sans cesse défiler le fasse enfin sortir de là et lui offre la vie heureuse qu’il mérite, dans une véritable maison et au sein d’une famille bienveillante.

On peut le voir à l'œuvre dans une vidéo partagée sur la page Facebook de la Peggy Adams Animal Rescue League le 11 septembre 2025. La voici :

Un chien plein de qualités

Dans une précédente publication faite par l’association floridienne, Caiman était décrit comme “amical avec les enfants”. Il y était également précisé qu’il “aime jouer avec les autres chiens” et qu’il “adore se blottir”. Il s’agit donc d’un compagnon plein de qualités, affectueux et enjoué qui ne demande qu’à se voir offrir une chance de prendre un nouveau départ.

Le post permet aussi de voir à quel point son sauvetage l’a transformé, en particulier sur le plan physique. Lui qui avait perdu une grande partie de son pelage à cause de la gale, arbore désormais une belle robe tricolore et est en pleine forme.

Peggy Adams Animal Rescue League / Facebook