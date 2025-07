Chaque fois que sa maîtresse prend sa douche, ce chien sauvé trouve un moyen touchant de la garder près de lui (vidéo)

Comme malheureusement beaucoup de chiens, Frank a été marqué par son passage au refuge. Il a toutefois eu la chance de rejoindre une maison aimante et vit désormais aux côtés d'une propriétaire qui prend grand soin de lui. Il se sent rassuré quand elle est auprès de lui, ou lorsqu'il renifle son odeur.

Catharina Hartmans est l'heureuse propriétaire d'un chien de 5 ans nommé Frank. C'est une boule de poils qu'elle a voulu du fond de son cœur et dont elle s'occupe avec attention aujourd'hui. Réciproquement, l'animal a trouvé en elle beaucoup de réconfort quand il en avait besoin.

Ils se sont rencontrés il y a quelques années, après que Catharina a vu sa photo sur internet. Le chien, originaire de Roumanie, venait d'être rapatrié au Royaume-Uni et attendait de trouver une famille aimante pour quitter le refuge. Pour Catharina, le coup de cœur a été immédiat :« J'ai trouvé son annonce sur le site web de l'association et j'ai eu un coup de foudre immédiat. J'ai fait une demande d'adoption », racontait-elle à Newsweek.

L’odeur du réconfort

Au départ, l'organisme de sauvetage a refusé sa demande, car elle ne disposait pas de jardin et Frank n'était pas encore assez habitué à la laisse pour se promener dehors. Toutefois, le personnel a décidé de lui faire confiance et a accepté qu'elle l'adopte. Depuis, les amis ont noué un lien très fort.

Frank avait gardé quelques traumatismes de sa vie passée, mais il se sentait en totale sécurité en compagnie de sa nouvelle humaine. Il aimait sa présence et son odeur le rassurait, à tel point qu'il a développé un adorable rituel à la maison.

En effet, à chaque fois que Catharina prenait sa douche et qu'elle mettait ses vêtements dans son panier à linge sale, l'animal les récupérait pour s'allonger dessus : « À chaque fois que je vais prendre une douche, je dois lui donner un vêtement pour qu'il le ramène dans son lit. Je ne l'ai pas entraîné à faire ceci ou cela. Il a juste commencé à le faire, ce que j'ai trouvé intéressant », témoignait-elle.

Sa propriétaire a compris qu'il faisait cela, car il appréciait son odeur et que celle-ci était absolument réconfortante pour lui. Alors, plutôt que de le réprimander, elle le regarde avec bienveillance et reconnaissance, parce qu’elle sait qu’il se sent bien désormais.