Appelée à l’aide par une éleveuse dépassée par la situation, une association de sauvetage découvre 22 Cockers en piteux état

Rien ne préparait les bénévoles de l’association galloise West Wales Poundies à ce qu’ils allaient découvrir. Appelés en urgence par une éleveuse qui ne pouvait plus s’occuper de ses animaux, ils ont trouvé sur place 22 Cockers de tous âges en bien mauvais état de santé. Une tâche colossale les attendait pour secourir ces pauvres chiens et leur offrir une vie meilleure.

Le vendredi 19 janvier 2024, le centre de sauvetage animalier West Wales Poundies de Carmathen (Pays de Galles) a reçu un appel d’urgence. À cause de problèmes de santé et d’autres soucis, une éleveuse de chiens n’était plus en mesure de s'occuper de ses animaux et demandait de l’aide.

Pourtant habitués aux interventions difficiles, les bénévoles de l’association ne s’attendaient pas à un tel sauvetage comme le rapporte le Western Telegraph.

22 Cockers dans un état désolant

En se rendant chez l’éleveuse dépassée, les sauveteurs ont fait une découverte déchirante : 22 Cockers âgés de 8 semaines à 14 ans qui avaient tous besoin de soins vétérinaires urgents.

Couverts de bosses, certains souffraient d’infections chroniques de l'oreille, d’autres de vilaines infections oculaires et la plupart avaient besoin d’un traitement dentaire à cause de leurs gencives infectées.

L’état de santé des toutous les plus âgés était particulièrement préoccupant. Extrêmement maigres, ils pourraient présenter des problèmes de santé sous-jacents qui devront être étudiés.

Tous les chiens avaient un pelage sale et emmêlé et tous avaient désespérément besoin d’un peu d’attention.

© West Wales Poundies Dog Rescue / Facebook

Le refuge a déclaré sur Facebook : « Ils sont confus et déconcertés [...]. Aussi triste que cela puisse être, ils n’ont peut-être pas eu la meilleure vie, mais c’est la seule vie qu’ils aient jamais connue. Mais malgré cela, ce sont tous des chiens adorables qui veulent désespérément nous faire confiance et être aimés. »

Un nouveau départ dans la vie

Après avoir été soignés, vaccinés et stérilisés, les petits Cockers pourront trouver une famille permanente pour les aimer toute la vie.

© West Wales Poundies Dog Rescue / Facebook

En attendant, le refuge s’est organisé pour les accueillir le mieux possible. 10 des chiens ont déjà été pris en charge par des familles d’accueil. Les autres ont été placés dans des chenils chauds où ils ont reçu de la bonne nourriture, de l’amour et des soins de la part des bénévoles.

« Heureusement pour eux, nous avons une équipe fabuleuse au WWP qui s’est rassemblée et a fait un effort supplémentaire pour mettre ces chiens en sécurité. », a déclaré un porte-parole de l’association.

Celui-ci a ajouté à propos du geste de l’éleveuse : « À tort ou à raison, nous sommes reconnaissants qu’elle nous ait tendu la main, nous permettant d’apporter aux chiens l’aide dont ils avaient désespérément besoin. »

© West Wales Poundies Dog Rescue / Facebook

Il valait mieux en effet pour les petits Cockers d’être pris en charge par des sauveteurs professionnels pouvant leur offrir des soins et un nouveau départ dans une famille aimante.

A lire aussi : Le bonheur pur capturé en vidéo : Un chien revoit sa famille après 7 mois de séparation

La prise en charge d’un si grand nombre de chiens risque cependant de sérieusement peser sur le budget de l’association qui a lancé un appel pour collecter des fonds.

« Nous ne pouvions pas fermer les yeux. […] Nous ne pouvions pas les laisser souffrir là. », ont conclu à juste titre ces généreux bénévoles.