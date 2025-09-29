Cette petite femelle Labrador apprend à fermer la porte de sa cage et profite de l’occasion pour piéger le chat de la famille (vidéo)

Entre soeurs, il est courant de se faire des petites blagues et de se tendre des pièges. Les animaux de compagnie n’échappent pas non plus à cette règle, pour le plus grand bonheur des fidèles abonnés de Ruby la Labrador ! Il y a un an, la jeune chienne a soulevé la Toile en piégeant astucieusement sa soeur, une minette prénommée Pearl.

Katelyn et Ted sont les heureux propriétaires de Ruby, une magnifique femelle Labrador Retriever, et de Pearl, une jolie minette rousse. Entre les 2 boules de poils, l’entente et la complicité sont parfaites, à tel point qu’elles n’hésitent pas à se faire de temps en temps des petites farces. Sur le compte Instagram dédié à Ruby, Ted aime partager des scènes de leur vie quotidienne. Souvent, il filme et publie même les exercices qu’il tente d’apprendre à la chienne, comme ranger ses jouets, jouer du piano, sauter ou encore interagir avec les jouets du chat. Mais il y a un an, il a appris à Ruby à ouvrir et fermer la porte de sa cage. Un apprentissage qui ne s’est pas terminé comme prévu…

© _ruby.the.labrador_ / Instagram

Intelligence et facétie

Dans une vidéo postée en avril 2024 et relayée par l’Hindustan Times, on peut voir Ruby en plein exercice. Puis, une fois qu’elle a parfaitement intégré les consignes de son humain, elle décide de jouer un petit tour à sa sœur féline… Elle s’empresse d’aller chercher le jouet préféré de cette dernière, une canne à pêche, et la dépose délicatement à l’intérieur de la cage. Elle s’éclipse ensuite, attendant sagement que Pearl morde à l’hameçon… Il ne faut que quelques secondes pour que la minette aille chercher son joujou et pour que Ruby saisisse immédiatement l’occasion pour enfermer sa sœur dans la cage ! “J’ai appris à mon chien à fermer les portes en pensant que rien ne pouvait mal se passer…”, peut-on lire en titre de la vidéo.

Une scène digne d’un film

Visionnée plus de 32 millions de fois et likée plus de 2 millions de fois, la vidéo est très rapidement devenue virale. En commentaires, les internautes ont également été nombreux à s’amuser de cette situation aussi hilarante que invraisemblable. “Grâce à cette vidéo, j’ai beaucoup ri aujourd’hui”, assure l’un d’entre eux tandis qu’un autre affirme que la scène semble “tout droit sortie d’un film humoristique”.

Une chose est sûre, Pearl n’hésitera pas à se venger une fois libérée !

© _ruby.the.labrador_ / Instagram