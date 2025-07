Cette femme se bat pour que les gens prennent la décision d’adopter en refuge malgré les nombreux stéréotypes

“Adopt don’t shop” (adoptez mais n’achetez pas, en français), c’est le mantra qui circule en masse sur les réseaux sociaux et dans tous les médias qui s’intéresse à la cause animale. L’objectif ? Convaincre les gens de s’intéresser aux animaux qui vivent en refuge et boycotter les élevages… C’est aussi le message que veut véhiculer Jacqui Budd, une femme qui a sauvé de nombreux chiens de refuge.