Cette chienne retrouve ses grands-parents après 3 semaines et laisse exploser sa joie dès que la porte est ouverte (vidéo)

L’image des grands-parents gâteaux n’existe pas que chez les enfants. On peut aussi la rencontrer avec les chiens, et c’est précisément le cas pour Holly. Cette chienne adore les parents de son humain et devient tout excitée dès qu’elle les retrouve. Cet amour est réciproque et fait extrêmement plaisir à voir. Quand la Staffie a pu leur rendre visite après 3 semaines de séparation, elle est devenue totalement intenable. La scène a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux.