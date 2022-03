Un vétérinaire audacieux traverse l'Ukraine pour sauver des centaines d'animaux pris au piège au cœur du conflit

En Ukraine, les affres de la guerre n'épargnent pas les animaux. Au cours des dernières semaines, le vétérinaire Jakub Kotowicz est devenu une figure d'héroïsme. Et pour cause : le trentenaire a parcouru le territoire pour sauver des centaines de chats, chiens et autres créatures innocentes.

Une averse de balles et d'obus s'est abattue sur l'Ukraine, depuis l'invasion des troupes russes à la fin du mois de février 2022. Parmi les victimes de ces conflits incessants, se trouvent les animaux. Nombre d'entre eux ont la chance d'avoir fait une rencontre salvatrice : Jakub Kotowicz, vétérinaire et fondateur de l'association ADA, est apparu comme un véritable messie.

© Tom Maddick / SWNS

Au cours des 15 derniers jours, l'homme de 32 ans a sauvé 200 chats et 60 chiens de Lviv, en 3 convois, rapporte Daily Star. Les rescapés ont été mis en sécurité en Pologne, le pays d'origine de leur héros. Toujours selon nos confrères d'outre-Manche, cette traversée correspond à de nombreuses heures de route.

« Tous les chats sont très stressés, le trajet depuis Lviv dure un jour et nous avons traversé la frontière avec un laissez-passer, mais la file d’attente depuis l’Ukraine était très longue », a indiqué le sauveteur à SWNS.

© Tom Maddick / SWNS

Une belle action

Parmi les petits trésors qu'il a rapportés d'Ukraine, il y avait un chien blessé par balle au niveau de la colonne vertébrale, un Sphynx vêtu d'un pull tricoté et avide de câlins, ainsi qu'un chiot Chihuahua et sa maman. En outre, un chevreau âgé de 2 mois seulement et répondant au nom de Sasha a participé au grand périple. Jakub songerait à l'adopter.

© Tom Maddick / SWNS

Comme certains animaux sont arrivés en très mauvais état, ils resteront certainement derrière les murs de l'ADA Foundation pendant quelques mois, afin de recevoir tous les soins nécessaires. Pour ceux qui bénéficient d'une meilleure santé, Jakub espère leur trouver de nouveaux foyers en Europe.

© Tom Maddick / SWNS

« Certaines personnes sont venues ici et nous ont demandé si nous avions leur chat », a ajouté le vétérinaire. D'après le site web d'actualité Drumpe, 2 félins ont d'ailleurs retrouvé leurs propriétaires. Depuis que l'histoire de Jakub Kotowicz circule sur Internet, il a été salué comme un héros par pléthore d'internautes.