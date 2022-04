Cette chienne recueillie par les bénévoles d'un refuge quand elle était petite a passé toute sa vie à attendre sa nouvelle famille

En la prenant en charge alors qu’elle n’était encore qu’un tout jeune chiot, les bénévoles espéraient trouver rapidement une famille pour Chance, mais cela fait des années qu’elle est en refuge. Malgré tout, ils ne comptent pas baisser les bras.

En 2015, un couple découvrait un chiot errant en grand danger, pris à partie par des congénères bien plus âgés. Il avait sauvé la petite chienne, qui avait besoin de soins urgents à cause de l’attaque qu’elle venait de subir, raconte The Dodo.

L’équipe de The Haven Animal Care Shelter, refuge situé à Lubbock dans l’Etat du Texas, l’avait prise en charge. Appelée Chance par les bénévoles, elle avait ensuite été emmenée en clinique vétérinaire pour y être soignée. Elle y avait reçu des points de suture et s’en était totalement remise. L’incident lui avait toutefois laissé une marque sur le museau, mais les séquelles les plus profondes étaient surtout psychologiques.



The Haven Animal Care Shelter

Traumatisée, Chance a grandi en prenant peur chaque fois qu’on tentait de l’approcher. Sa crainte et son anxiété sont encore présents aujourd’hui, mais cette chienne a simplement besoin qu’on la comprenne et qu’on lui donne du temps. C’est ce que confirme le Dr Brenda Wilbanks, fondatrice et directrice du Haven Animal Care Shelter. Elle a pu voir Chance se lier d’amitié avec des bénévoles en s’habituant à leur présence et en apprenant à les connaître. Elle devenait alors bien plus confiante et affectueuse.

L’espoir reste permis

Depuis 7 ans, le Dr Wilbanks et son équipe espèrent lui trouver la famille aimante qu’elle mérite tant. Elles prennent soin d’elle et lui font comprendre qu’elle est aimée. Chance a beaucoup d’amour et de joie à offrir, mais on ne lui a pas encore accordé l’opportunité de le faire.



The Haven Animal Care Shelter

L’idéal pour cette chienne serait de rejoindre un foyer calme, sans enfant en bas âge, car elle craint les mouvements brusques, avec des maîtres patients pour lui laisser le temps de s’adapter à son nouvel environnement.

Au Haven Animal Care Shelter, tout le monde s’efforce de garder l’espoir.

The Haven Animal Care Shelter