Cette chienne ne s’attendait pas à jouer un rôle aussi important lors de l’annonce de la grossesse de sa maîtresse (vidéo)

Si dans la majorité des cas, l’arrivée d’un bébé est un événement heureux partagé par nos animaux de compagnie, il peut arriver qu’ils se sentent exclus de cette nouvelle vie. Il faut donc veiller, rappelait PetHelpful, à les intégrer dans notre quotidien, en les incluant à la préparation de la maison pour le bébé, mais aussi en leur donnant quelques privilèges comme celui de la rencontre. La maîtresse d’Aspen, ce Braque Hongrois, a décidé de prendre les devants en proposant un rôle de choix à son chien : apporter la bonne nouvelle à ses plus proches amies lors d’une randonnée en montagne.

@vizslavlogs / TikTok

Une balade un peu spéciale

Aspen a l’habitude de partager de longues randonnées avec ses maîtres. Ce n’était donc pas la première fois qu’il se rendait dans les montagnes enneigées pour profiter du bon air en altitude. Ce jour-là, personne à part la maîtresse d’Aspen, ne se doutait de la tournure des événement. Cette dernière avait précautionneusement gardé son test de grossesse et l’a placé dans le sac de son chien. Souhaitant rendre l’annonce de sa future maternité très spéciale, elle a gardé le secret. Aspen se doutait-il de quelque chose ? C’est possible…

@vizslavlogs / TikTok

Une surprise bien menée

La femme enceinte a partagé une vidéo de l’annonce sur son compte TikTok « @vizslavlogs ». Elle revient sur tout le stratagème envisagé pour dévoiler la surprise à ses amies comme à son chien.

@vizslavlogs / TikTok

On comprend rapidement que le sac à dos rose du chien renferme l’objet de la surprise. La maîtresse explique qu’elle a pensé à demander à une de ses amies de lui donner quelque chose qui se trouve dans le sac du chien, à la moitié de la randonnée. Au moment d’ouvrir le fameux sac, la jeune femme comprend qu’il s’agit d’un test de grossesse et l’émotion se lit sur son visage. La plus heureuse est sans doute Aspen, qui est on ne peut plus fière d’avoir été la messagère de cette annonce majeure.

« La façon la plus mignonne d’impliquer son chien »

L’originalité de l’annonce a beaucoup plus aux internautes qui reconnaissent que le chien « a gardé son sang-froid », mais qui pensent aussi qu’il se doutait de quelque chose. En effet, les chiens ressentent parfois les changements hormonaux et sont bien plus attentifs qu’on ne le croit.