Cette chienne n’était plus promenée et était mal-nourrie, les bénévoles s'engagent à lui redonner à nouveau espoir

Blouna était squelettique et en évident manque de relations sociales lorsqu’elle a été retrouvée par les bénévoles de 30 Millions d’Amis. Catherine, engagée dans le sauvetage, est revenue sur le quotidien accablant que vivait la chienne. Séparée de ses propriétaires, elle a désormais un avenir beaucoup plus brillant devant elle.

Catherine est une bénévole de 69 ans qui exerce auprès de la Fondation 30 Millions d’Amis. Récemment, elle a dû faire face au sauvetage de Blouna, une American Bully dont les propriétaires ne s’occupaient plus. Les conséquences sont lourdes pour l’animal qui doit maintenant se reconstruire, avec le peu de force qui lui reste.

30 Millions d'Amis / Facebook

« Ce qui m’a frappé, c’est l’état physique de la chienne »

Catherine peine à sortir de sa tête les images de ce sauvetage éprouvant. Elle expliquait : « En entrant, ce qui m’a frappé, c’est l’état physique de la chienne, elle était squelettique. Elle n’arrivait même plus à aboyer ». Recroquevillée sur elle-même, la chienne avait un poids nettement inférieur à ce qui était attendu pour sa race et son âge. Elle pesait alors « 18,45 kilogrammes », selon les indications de l’équipe.

30 Millions d'Amis / Facebook

« Elle n’avait même pas de gamelle d’eau »

L’American Bully âgée de 5 ans vivait dans des conditions très précaires. Elle n’était pas nourrie quotidiennement, ses propriétaires ne lui donnant que des restes de nourriture la plupart du temps. Catherine ajoutait : « J’ai seulement vu un petit paquet de croquettes en quantité vraiment pas suffisante ».

Face aux explications de l’association 30 Millions d’Amis, venue suite à un signalement, les propriétaires ont accepté de confier leur animal aux bénévoles. Selon ces derniers, ils ont pris conscience de la « gravité de la situation ».

A lire aussi : Ce chien réconforte les enfants victimes de traumatismes lors de leur passage au tribunal

« Elle a repris un ou 2 kilos »

Pour les sauveteurs, la priorité était que la chienne reprenne du poids. Pour être accompagnée comme il faut, Blouna a été placée dans un refuge, celui de La Picoterie, situé à Essômes-sur-Marne (Aisne). Après être passée entre les mains d’un vétérinaire, qui a mis en place un programme de renutrition progressive, la chienne a été dorlotée et choyée par les bénévoles. Quelque temps après son arrivée, Françoise Semof, présidente du refuge de la Picoterie, affirmait : « Elle a repris un ou 2 kilos », un bon début pour Blouna qui peut désormais profiter de bons repas quotidiens et de longues promenades en plein air.