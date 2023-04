Cette "chienne licorne" passée par plusieurs refuges et ayant risqué l'euthanasie voit la chance lui sourire enfin

Elle avait frôlé le pire à cause d’une bosse qui s’était formée sur sa tête et que l’on méprenait pour une tumeur. Strawberry était également desservie par sa race, les Pitbulls étant souvent victimes de préjugés. Malgré tout, au refuge où elle vivait, on continuait de croire en ses chances de trouver une famille aimante.

Une chienne a enfin trouvé un foyer chaleureux après avoir connu plusieurs refuges et être passée tout près de l’euthanasie, rapportait 9Honey.

Strawberry est une femelle Pitbull de 2 ans. On la surnommait la « chienne licorne » en raison de la bosse s’étant formée sur sa tête.



The Labelle Foundation / Instragram

La chienne avait séjourné dans plus d’un refuge en Californie et ne semblait intéresser aucun adoptant potentiel. Ce qui lui valait d’être ainsi ignorée par les visiteurs, c’est la grosseur évoquée plus haut. De plus, le fait d’être un Pitbull ne plaidait pas en sa faveur.

En novembre 2022, l’euthanasie de Strawberry avait été envisagée, car on pensait que la bosse en question était formée par une tumeur cancéreuse. Heureusement, des analyses ont révélé qu’il ne s’agissait pas du tout de cela ; c’était, en fait, du tissu cicatriciel s’étant constitué à l’emplacement d’une blessure ancienne.

La chienne était tout de même mal en point à son arrivée au refuge de The Labelle Foundation à Los Angeles (Etats-Unis). Elle avait « d’horribles égratignures sur son visage enflé et ses yeux étaient englués, sans parler des 2 bosses géantes sur sa douce tête », détaillait l’association sur son compte Instagram.



The Labelle Foundation / Instragram

L’équipe de la Labelle Foundation l’a soignée et choyée, ce qui a permis aux bénévoles de constater à quel point elle était affectueuse.

La nouvelle vie de Strawberry

Après avoir recouvré la santé, Strawberry était prête pour l’adoption. On lui a finalement trouvé une famille aimante. Les Kuhlman, qui habitent Los Angeles, suivaient son histoire depuis un certain temps. « Nous avons attendu et réfléchi, et nous avons continué à la suivre sur le site », raconte la mère, Kristen Kuhlman.

Les enfants de cette dernière l’ont tout de suite adorée. Ses humains ont décidé de garder son nom, car ils estiment qu’il colle parfaitement à sa personnalité.

Strawberry est devenue une célébrité dans son quartier depuis la médiatisation de son histoire. Des gens s’arrêtent quand ils la croisent pour lui dire bonjour. Ce à quoi elle répond en remuant joyeusement la queue.

The Labelle Foundation / Instragram