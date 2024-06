Un vétérinaire utilise l'humour et une perruque pour aider une chienne à surmonter sa peur des hommes (vidéo)

Quand il s’agit de venir en aide à un animal en détresse, le Dr Mosebey n’hésite jamais à donner de sa personne. Le vétérinaire l’a une fois de plus prouvé en adoptant un stratagème aussi étonnant que drôle pour essayer de rassurer une chienne qu’il a récemment adoptée et qui avait très peur des hommes.

11,2 millions… C’est le nombre de vues que totalise une vidéo postée le 1er juin 2024 sur le compte TikTok de West Lehigh Veterinary Care, une clinique vétérinaire située à Breinigsville dans l’Etat de la Pennsylvanie (Etats-Unis).

On y découvre une chienne inquiète, assise aux côtés d’une auxiliaire vétérinaire, puis un vétérinaire entrant dans la pièce avec une perruque sur la tête. L’accoutrement choisi par le praticien a évidemment fait rire tous ceux qui étaient présents ainsi que les nombreux internautes ayant vu la vidéo.

C’était aussi et surtout une tentative à la fois pleine d’humour et de bienveillance de la part du Dr Mosebey de réconforter la chienne en question qui répond au nom de Rosie.

Rosie avait, en effet, très peur des hommes. L’un d’eux l’avait probablement maltraitée et traumatisée avant son sauvetage et son adoption par le Dr. Mosebey et sa femme Allison. Elle est « une chienne très gentille malgré son traumatisme. Elle est juste craintive », explique à Newsweek une employée de la clinique West Lehigh Veterinary Care.

En portant une perruque, le Dr Mosebey essayait ainsi de se faire passer pour une femme aux yeux de Rosie, qui, bien entendu, n’est pas tombée dans le piège et semblait même perplexe face à ce surprenant spectacle.



@westlehighvetcare / TikTok

Les internautes amusés et attendris

La démarche du vétérinaire a suscité autant de sourires que d’attendrissement chez les internautes, qui ont salué ses efforts pour mettre la chienne à l’aise. D’ailleurs, lorsque l’on découvre les autres vidéos TikTok de la clinique West Lehigh Veterinary Care, on se rend rapidement compte que l’humour est omniprésent au sein de son équipe.

A lire aussi : Pensant que son Bouledogue Français était gravement malade, le diagnostic inattendu du vétérinaire révèle un problème du quotidien qui peut toucher de nombreux maîtres (vidéo)



@westlehighvetcare / TikTok

Parmi les personnes ayant commenté la séquence, plusieurs ont demandé ce qu’étaient les tâches rouges visibles sur le pelage de Rosie. L’employée évoquée plus haut a expliqué qu’il s’agissait d’une teinture sans danger pour sa santé et qui servait manifestement à repérer la chienne plus facilement en cas de perte.

Quoi qu’il en soit, Rosie n’a plus autant peur des hommes aujourd’hui et elle connaît une vie épanouie auprès du Dr Mosebey et d’Allison.